В Сумах на водоеме спасли рыбака

На место происшествия прибыло отделение дежурного караула 2-й Государственной пожарно-спасательной части. Рыбаки сообщили, что им удалось достать пострадавшего из полыньи. Но потому, что он находился на расстоянии более 100 м от берега, доставить его в безопасное место по хрупкому льду они не решились.
Подстраховывая свое передвижение резиновой лодкой, работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям приблизились к пострадавшему, который находился на льду. Спасатели доставили рыбака на берег. Мужчина 1977 г. р. от госпитализации отказался, поэтому каретой экстренной медицинской помощи пострадавшего доставили домой.
Всего для оказания помощи привлекалось 6 человек личного состава и 2 единицы техники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Служба спасения «101» призывает граждан проявить здравый смысл и не выходить на тонкий лед и ни в коем случае не выпускать на водоемы детей. Рыбакам надо осознать, что зимний сезон завершился. Поэтому нужно готовиться к рыбалке уже на открытой воде или ждать новый сезон, когда они смогут вновь насладиться своим любимым хобби.
25 февраля в сумском городском парке имени Кожедуба состоялись культурно-развлекательные мероприятия, посвященные Масленице....
Завершился тренинг для химических подразделений ГСЧС Украины...
9 февраля в Харькове проходили соревнования по футзалу среди подразделений ГСЧС восточных регионов....
Зимние водоемы - любимое место отдыха для рыбаков. Впрочем, следует помнить, что крепкий лед образуется только в условиях длительной морозной...
10 февраля на базе плавательного бассейна СумГУ прошли практические занятия для педагогов по организации безопасного отдыха детей на водных объектах,...