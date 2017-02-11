В Сумах на водоеме спасли рыбака Сегодня, 6 марта, в 10:09 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в г. Сумы на р. Псел под лед провалился рыбак.

На место происшествия прибыло отделение дежурного караула 2-й Государственной пожарно-спасательной части. Рыбаки сообщили, что им удалось достать пострадавшего из полыньи. Но потому, что он находился на расстоянии более 100 м от берега, доставить его в безопасное место по хрупкому льду они не решились.

Подстраховывая свое передвижение резиновой лодкой, работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям приблизились к пострадавшему, который находился на льду. Спасатели доставили рыбака на берег. Мужчина 1977 г. р. от госпитализации отказался, поэтому каретой экстренной медицинской помощи пострадавшего доставили домой.

Всего для оказания помощи привлекалось 6 человек личного состава и 2 единицы техники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Служба спасения «101» призывает граждан проявить здравый смысл и не выходить на тонкий лед и ни в коем случае не выпускать на водоемы детей. Рыбакам надо осознать, что зимний сезон завершился. Поэтому нужно готовиться к рыбалке уже на открытой воде или ждать новый сезон, когда они смогут вновь насладиться своим любимым хобби.