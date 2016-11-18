На Сумщине преобладает женское население

В экономике области более половины работающих - женщины. Самой распространенной их труд является в сферах, требующих женской сосредоточенности. В почтовой деятельности 9 из каждых 10 штатных работников - это женщины, а в здравоохранении, образовании и сфере организации питания - 8 из каждых 10.
В 2016 году труд женщин лучше всего оплачивался в лесном хозяйстве (6816 грн), финансовой и страховой деятельности (5407 грн), государственном управлении (5360 грн).
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