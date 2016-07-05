На Сумщине границу нарушили на тракторе 5 марта в Середина-Будском районе пограничники Сумского отряда обнаружили транспортное средство, которое незаконно пересекло российско-украинскую государственную границу.

В ходе реализации заранее полученной оперативными сотрудниками Госпогранслужбы информации о возможном незаконном перемещении через границу сельскохозяйственной техники, пограничный патруль от отдела «Середина-Буда» на направлении между российским населенным пунктом Скрипкино и украинским Билоусовка обнаружил признаки нарушения границы с территории России на территорию Украины трактором.

Немедленно организовав поисковые действия, правоохранители в населенном пункте Мефедивка в гараже частного домовладения обнаружили трактор марки «МТЗ-82».

По данному факту сообщено работников Национальной полиции. Продолжаются мероприятия по установлению всех обстоятельств выявленного правонарушения, а также установления круга лиц, причастных к его совершению, сообщает пресс-служба Сумского погранотряда.