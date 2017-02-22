На Сумщине пограничники задержали украинца, который находится в розыске 5 марта в пункте пропуска «Бачевск» пограничники отдела «Сопычь» Сумского отряда задержали гражданина Украины, которого разыскивала полиция.

Около 2 часов ночи в пункт пропуска «Бачевск» на въезд в Украину прибыл легковой автомобиль марки «Мерседес» украинской регистрации. Во время проведения пограничного контроля граждан пограничникам пришлось задержать одного из пассажиров транспортного средства - 27-летнего гражданина Украины.

По предварительным данным установлено, что мужчина с 2014 года скрывается от органов предварительного расследования и суда, поскольку подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

После проведения процессуальных действий мужчины передали компетентным органам, сообщает пресс-служба Сумского погранотряда.