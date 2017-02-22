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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:55237

На Сумщине пограничники задержали украинца, который находится в розыске

5 марта в пункте пропуска «Бачевск» пограничники отдела «Сопычь» Сумского отряда задержали гражданина Украины, которого разыскивала полиция.

Около 2 часов ночи в пункт пропуска «Бачевск» на въезд в Украину прибыл легковой автомобиль марки «Мерседес» украинской регистрации. Во время проведения пограничного контроля граждан пограничникам пришлось задержать одного из пассажиров транспортного средства - 27-летнего гражданина Украины.

По предварительным данным установлено, что мужчина с 2014 года скрывается от органов предварительного расследования и суда, поскольку подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

После проведения процессуальных действий мужчины передали компетентным органам, сообщает пресс-служба Сумского погранотряда.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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