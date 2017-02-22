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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:58153

У «неприбыльщиков» еще есть время внести изменения в учредительные документы

Неприбыльные предприятия, учреждения и организации, которые были внесены в Реестр неприбыльных на день вступления в силу Закона Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения неприбыльных организаций", не подлежат исключению из Реестра до 1 июля 2017 года, - разъясняют в Государственной налоговой инспекции в г. Сумах.

А это значит, что срок приведения учредительных документов неприбыльных организаций в соответствии с требованиями Налогового кодекса и предоставление их копий в органы государственной фискальной службы продлен до 1 июля 2017 года.

Указанная норма предусмотрена п. 34 Налогового кодекса Украины и с учетом изменений, внесенных Законом Украины от 21.12.2016 №1797 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно улучшения инвестиционного климата в Украине».
Религиозным некоммерческим организациям Законом Украины от 06.10.16 № 1667-VIII "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно уточнения отдельных положений о налогообложении неприбыльных организаций", продлен срок по приведению в соответствие учредительных документов до 1 января 2018 года.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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