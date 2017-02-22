У «неприбыльщиков» еще есть время внести изменения в учредительные документы

А это значит, что срок приведения учредительных документов неприбыльных организаций в соответствии с требованиями Налогового кодекса и предоставление их копий в органы государственной фискальной службы продлен до 1 июля 2017 года.

Указанная норма предусмотрена п. 34 Налогового кодекса Украины и с учетом изменений, внесенных Законом Украины от 21.12.2016 №1797 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно улучшения инвестиционного климата в Украине».

Религиозным некоммерческим организациям Законом Украины от 06.10.16 № 1667-VIII "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно уточнения отдельных положений о налогообложении неприбыльных организаций", продлен срок по приведению в соответствие учредительных документов до 1 января 2018 года.