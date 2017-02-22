В Сумах поймали пьяного водителя маршрутки Патрульные составили админматериалы на нетрезвого водителя маршрутки.

3 марта, около 16 часов 30 минут, патрульные получили сообщение о водителе маршрутного транспортного средства, перевозящего пассажиров с признаками алкогольного опьянения. По информации, маршрутка ехала на свою конечную остановку - улицу Героев Крут.

Патрулируя указанную улицу, экипаж патрульных заметил указанное транспортное средство, которое двигалось в полосе встречных автомобилей.

Инспекторы сразу последовали за ним. На конечной вместе с пассажирами вышел и сам водитель. Мужчина ходил возле машины и выдавал себя за пассажира.

Во время разговора с полицейскими, гражданин длительное время доказывал, что он пассажир, но потом все же признался, что именно он водитель этой маршрутки.

Он согласился пройти освидетельствование на алкотестере, и пока стражи порядка готовили прибор и искали свидетелей, мужчина приобрел и выпил бутылку пива.

Освидетельствование все же провели, результат - 1,99 промилле алкоголя.

Патрульные составили на мужчину админпротокол по части 4 статьи 130 (применение водителем алкоголя после того, как транспортное средство было остановлено по требованию полицейского, до проведения медицинского осмотра с целью установления состояния опьянения) КоАП.