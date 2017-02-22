В Сумах поймали пьяного водителя маршрутки

3 марта, около 16 часов 30 минут, патрульные получили сообщение о водителе маршрутного транспортного средства, перевозящего пассажиров с признаками алкогольного опьянения. По информации, маршрутка ехала на свою конечную остановку - улицу Героев Крут.
Патрулируя указанную улицу, экипаж патрульных заметил указанное транспортное средство, которое двигалось в полосе встречных автомобилей.
Инспекторы сразу последовали за ним. На конечной вместе с пассажирами вышел и сам водитель. Мужчина ходил возле машины и выдавал себя за пассажира.
Во время разговора с полицейскими, гражданин длительное время доказывал, что он пассажир, но потом все же признался, что именно он водитель этой маршрутки.
Он согласился пройти освидетельствование на алкотестере, и пока стражи порядка готовили прибор и искали свидетелей, мужчина приобрел и выпил бутылку пива.
Освидетельствование все же провели, результат - 1,99 промилле алкоголя.
Патрульные составили на мужчину админпротокол по части 4 статьи 130 (применение водителем алкоголя после того, как транспортное средство было остановлено по требованию полицейского, до проведения медицинского осмотра с целью установления состояния опьянения) КоАП.
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WWS
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