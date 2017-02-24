В Сумах псевдогазовщицы обокрали пенсионерку Полиция разыскивает 2 женщин, которые под видом работниц газовой службы обокрали пенсионерку.

Патрульные получили сообщение о краже на улице Новоместенской. 88-летняя женщина сообщила, что к ней пришли две неизвестные женщины, представившиеся работницами газовой службы. Они рассказали, что нужно проверить показания счетчики и качество подачи газа.

Одна из женщин начала что-то разглядывать на газовой плите, другая в этот момент осталась в коридоре. Осуществляя какие-то записи в блокнот, незнакомка все время что-то спрашивала у владелицы, чем отвлекала ее внимание.

Когда неизвестные покинули квартиру, пенсионерка обнаружила отсутствие более 1000 гривен, которые лежали на столе. После этого женщина обратилась в полицию.

Патрульная полиция Сум обращается к гражданам с просьбой быть внимательными и осторожными, ни в коем случае не впускать в свои квартиры посторонних, особенно тогда, когда вы дома одни.

Помните - ваша безопасность в ваших руках.