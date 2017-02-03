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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:30277

Антимонопольный комитет настаивает на подсчете пассажиропотока в сумских маршрутках

Сумское территориального отделения Антимонопольного комитета Украины 7 февраля 2017 года предоставило Сумскому горисполкома предложения о принятии мер для установления экономически обоснованных тарифов на услуги по автомобильным перевозкам пассажиров, поскольку на фоне роста расходов на топливо и оплату труда автомобильные перевозчики по всей Украине активизировали процесс просмотра регуляторами (горисполкомами) тарифов.

По имеющейся у территориального отделения информации, при осуществлении собственных расчетов при изменении тарифов на перевозки перевозчики нередко занижают фактический объем перевозок пассажиров, что может привести к формированию завышенного тарифа. Так, анализ расчетов тарифов, предоставляемых в июле 2014 года сумскими перевозчиками горисполкому для установления последним новых тарифов (по расчетам - от 3,02 грн до 4,98 грн.), учитывая полученные результаты независимого исследования Сумским государственным университетом (СумГУ) опровергают исходные данные перевозчиков о плановых объемах перевозок пассажиров, которые были занижены как минимум втрое.

Особого внимания заслуживает положительный опыт Роменского и Конотопского горисполкомов, которые по рекомендациям территориального отделения в 2016 году организовали проведение независимых обследований пассажиропотоков (в Ромны - СумГУ, в Конотоп - Национальным транспортным университетом, г. Киев).

Стоит отметить, что исполнительный комитет Конотопского городского совета предусмотрел в бюджете 2016 года средства на проведение указанного обследования на городских маршрутах Конотопа и заключил договор на изучение спроса населения на городские автомобильные перевозки с Национальным транспортным университетом, которым было выполнено заказанное исследование и составлен соответствующий отчет. К обсуждению указанного отчета привлекалась община города в местной газете «Конотопский край» было опубликовано предложения Национального транспортного университета по оптимизации транспортной системы и предложены жителям города предоставить письменные предложения. После такой обработки документа были внесены коррективы, окончательный вариант отчета одобрен рабочей группой депутатов городского совета и вынесен на рассмотрение сессии городского совета; решением Конотопского городского совета от 24.10.2016 доработанный отчет одобрен.

Проведенные исследования пассажиропотоков в Конотоп и Ромны также показали несоответствие данных об объемах перевозки пассажиров на городских маршрутах, заложенных перевозчиками в расчеты заявленных к установлению тарифов, реальной картине - на большинстве из маршрутов показатель объемов перевозки оказался в 2-3 раза выше.

При таких обстоятельствах, то есть, рассчитанный с применением искаженных данных об объеме перевозки пассажиров, размер «нового» тарифа нельзя считать экономически обоснованным, что территориальное отделение постоянно подчеркивает в переписке с Сумским горисполкомом.

Подтверждением тому служат недавние события, когда Конотопский горисполком как организатор городских пассажирских перевозок отреагировал на забастовку перевозчиков, связанный с требованием повысить тариф с 3,0 грн. до 6,0 грн., инициативой расторжения договоров. Перевозчики для сохранения права осуществлять городские перевозки в Конотоп согласились перевозить пассажиров по 2,5 грн. (кроме крупного - ООО «Корунд», с которым договор расторгнут), что, учитывая результаты проведенного Национальным транспортным университетом обследования пассажиропотока является вполне обоснованным шагом, а с точки зрения достижения цели предпринимательской деятельности (получение прибыли) подтверждает, что такой тариф является рентабельным.

Поэтому Сумскому горисполкому предложено при рассмотрении вопроса о повышении тарифов на социально значимые услуги по перевозке пассажиров автомобильным транспортом общего пользования учесть результаты ранее проведенного исследования пассажиропотока, а в случае наличия замечаний к методологии проведенного СумГУ обследования - провести новое обследование с привлечением общественности к обсуждению его результатов и с утверждением соответствующего отчета на сессии городского совета.

Аналогичные предложения о принятии мер для установления экономически обоснованных тарифов на услуги по автомобильным перевозкам пассажиров территориального отделения также направило Ахтырскому, Глуховскому, Лебединскому, Шосткинскому горисполкомам, сообщает пресс-служба ведомства.

Общество АМКУ Маршрутки

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