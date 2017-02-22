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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:20604

На Сумщине спасатели вытащили маршрутку из ямы

Спасатели отбуксировали маршрутный автобус с пассажирами, который попал в яму.

4 марта в 20:00 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что на выезде из г. Лебедин в яме застрял маршрутный автобус «Сумы - Сухая Грунь». На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 18-й государственной пожарно-спасательной части.

Как было установлено, в салоне транспортного средства находились 8 пассажиров, среди которых двое пожилых людей и двое детей. Спасатели с помощью пожарного автомобиля повышенной проходимости освободили автобус из ямы. Всего в оказании помощи были задействованы 3 человека личного состава и 1 единица спецтехники.

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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