На Сумщине спасатели вытащили маршрутку из ямы Спасатели отбуксировали маршрутный автобус с пассажирами, который попал в яму.

4 марта в 20:00 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что на выезде из г. Лебедин в яме застрял маршрутный автобус «Сумы - Сухая Грунь». На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 18-й государственной пожарно-спасательной части.

Как было установлено, в салоне транспортного средства находились 8 пассажиров, среди которых двое пожилых людей и двое детей. Спасатели с помощью пожарного автомобиля повышенной проходимости освободили автобус из ямы. Всего в оказании помощи были задействованы 3 человека личного состава и 1 единица спецтехники.