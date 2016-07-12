Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:29184

Впервые задолженность по зарплате в Сумах превысила 100 миллионов

По состоянию на 1 марта сумма общего долга составляет 100,4 млн грн.

В течение прошлого месяца было погашено 22,2 млн грн задолженности по заработной плате. Однако 6 предприятиями не выплачено 22,6 млн грн начисленной заработной платы за январь 2017 года: ПАО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение» (21,6 млн грн), ООО «Маш-Сервис» (638,4 тыс. грн), ООО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение» (170 тыс. грн.).

100-миллионый долг накопили 25 предприятий: 6 - экономически активные (70,4 млн грн), 8 - предприятия-банкроты (28,8 млн грн), 11 - экономически неактивные (11 млн грн).

70,2% принадлежит экономически активным предприятиям (ПАО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение» - 68,4%), 28,7% - предприятиям-банкротам (ПАО «Selmi» - 24,9% ), 1,1% - неактивным предприятиям.

Экономика Задолженность по зарплате

По тематике

11.01.2017 08:11

За 2016 год долги по зарплате в Сумах увеличились на 20 миллионов

По оперативным данным, задолженность по заработной плате на 01.01.2017 остается на 27 предприятиях города в общей сумме 90 849,4 тыс....

31.08.2016 13:47

На Сумщине уменьшилась задолженность по зарплате

На конец августа задолженность на предприятиях области по заработной плате снизилась по сравнению с началом месяца, на 15,5 млн гривен....

30.08.2016 10:36

На Сумщине задолжали больше 86 миллионов зарплаты

Согласно данным Департамента социальной защиты населения облгосадминистрации, на 1 августа 2016 года сумма задолженности составляла 86,9 млн грн....

26.07.2016 10:29

В Сумах задолжали более 60 миллионов заработной платы

За неделю задолженность по заработной плате уменьшилась всего на 240,8 тыс. грн....

12.07.2016 14:10

В Сумах задолжали 84 миллиона зарплаты

С начала июля задолженность по заработной плате уменьшилась на 174,2 тыс. грн....

Новости

На заседании исполкома бросили дымовую шашку (обновлено, +видео) 1
03.03.2017 14:28
Подозреваемую в пытках экс-главврача Ахтырской психбольницы взяли под стражу
03.03.2017 13:25
В Сумах впервые Соломия Витвицкая вместе с ветеранами АТО представит обновленный проект Победители
03.03.2017 12:20
Сумчан зовут на генеральную уборку города
Сегодня 17:50
Сумские баскетболисты уступили лидерам
Сегодня 17:23
В Сумах поймали металлистов
Сегодня 17:23
Блокаду железной дороги в Конотопе заказал мэр Семенихин?
Сегодня 17:03
У «неприбыльщиков» еще есть время внести изменения в учредительные документы
Сегодня 16:58
Впервые задолженность по зарплате в Сумах превысила 100 миллионов
Сегодня 16:29
На Сумщине пограничники задержали украинца, который находится в розыске
Сегодня 15:55
Сумские футзалисты разгромили франковцев
Сегодня 15:29
Творить добро так просто: в Сумском НПО объявили имена победительниц конкурса «Мамиными руками» и провели благотворительную ярмарку
Сегодня 15:28
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.