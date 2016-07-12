Впервые задолженность по зарплате в Сумах превысила 100 миллионов

В течение прошлого месяца было погашено 22,2 млн грн задолженности по заработной плате. Однако 6 предприятиями не выплачено 22,6 млн грн начисленной заработной платы за январь 2017 года: ПАО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение» (21,6 млн грн), ООО «Маш-Сервис» (638,4 тыс. грн), ООО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение» (170 тыс. грн.).
100-миллионый долг накопили 25 предприятий: 6 - экономически активные (70,4 млн грн), 8 - предприятия-банкроты (28,8 млн грн), 11 - экономически неактивные (11 млн грн).
70,2% принадлежит экономически активным предприятиям (ПАО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение» - 68,4%), 28,7% - предприятиям-банкротам (ПАО «Selmi» - 24,9% ), 1,1% - неактивным предприятиям.
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