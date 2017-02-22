Творить добро так просто: в Сумском НПО объявили имена победительниц конкурса «Мамиными руками» и провели благотворительную ярмарку В канун Международного женского дня в ПАО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение» состоялась церемония награждения участников handmade-конкурса «Мамиными руками» и еще одно не менее ожидаемое заводчанами мероприятие – благотворительная ярмарка, где за символическую плату были выставлены на продажу все поделки одаренных рукодельниц. За вырученные средства приобретены подарки для семей сумских машиностроителей, погибших, защищая родную страну на восточных ее рубежах.

В этот раз принять участие в социальном handmade-проекте с благородной целью, который Сумское НПО проводит уже второй год подряд, решили 39 рукодельниц – сотрудниц предприятия. В течение месяца, пока длился прием работ, заводчанки подготовили на конкурс 70 поделок. Полет их креатива и мастерства просто потрясающий: тут вам и мягкие игрушки, и замечательные картины, и изящная вышивка, и изысканные украшения, и вязаная одежда, и оригинальные образцы декупажа, и различные сувениры с применением бисера, шпагата, кофейных зерен, цветной бумаги, шелковых лент и т.п.

«От такого разнообразия просто глаза разбегаются. Очень тонкая работа, настоящие шедевры! А главное чувствуется, что все образцы рукоделия сделаны с душой», – отметил во время чествования конкурсанток директор по персоналу СНПО Сергей Подкуйко.

Полностью подтверждают эти слова как сумские машиностроители, которым пришлось решать судьбу заводских рукодельниц на первом этапе отбора претенденток на победу, так и жюри, которому суждено было выбрать лучших из лучших. Собственно, представители трудового коллектива охотно участвовали в телефонном голосовании, проходившем в объединении в течение трех дней. За этот довольно-таки короткий промежуток времени на горячую линию пресс-центра, выступающего координатором данного проекта, поступило свыше 700 звонков.

Творчество пяти фавориток народного голосования было представлено на рассмотрение судьям конкурса. Как отметил генеральный директор СНПО Алексей Цымбал: «После аналогичного прошлогоднего мероприятия стало понятно, что легко принять решение не удастся, потому что каждая из работ по-своему эксклюзивна. В этот раз мы были ограничены только пятью работами, которым отдали предпочтение сумские машиностроители. Однако и это не очень помогало, ведь пришлось выбирать из совершенно разных направлений хендмейда: от игрушек – до сладостей». Еще один представитель судейской комиссии, председатель профсоюза «Машметалл» Иван Совгира признался, что на такой случай у него припасено единственно возможное решение – он выбирает сердцем.

В итоге судьи остановились на трех поделках, которые принесли их авторам эксклюзивные презенты от предприятия, призванные стать им хорошими помощницами на кухне. Так, обладательницей главного приза, а это микроволновая печь Samsung, стала Татьяна Лобода, покорившая жюри оригинальным тортом, сделанным в виде книги (причем незаурядной, а с посвящением родному предприятию, которому исполнилось уже 120 лет). На второй ступени разместилась автор замечательной куклы-мотанки Лариса Николаенкова, которая автоматически обзавелась многофункциональной мультиваркой Rotex. А вот почетное третье место в этом году закрепилось за Ольгой Бондаренко. Она изготовила очаровательную неразлучную парочку игрушек-котов и в качестве подарка получила ручной блендер Elbee.

Не остались без внимания и старания других конкурсанток. В частности, все рукодельницы получили на память об участии в handmade-проекте юбилейные книги о предприятии «От Крайнего Севера – до знойных пустынь», а также коробки конфет.

Логическим продолжением мероприятия стала благотворительная ярмарка, где распродавались предоставленные в рамках конкурса «Мамиными руками» поделки. Она уже традиционно проходила под лозунгом: «Желаете – заплатите больше!» Ажиотаж среди заводчан был немалый. Видя символическую стартовую цену, многие работники отдавали за изделие, которое больше всего пришлось по душе, столько, сколько считали возможным. В итоге удалось собрать около 4000 грн. За них приобретены подарки для жен и детей сумских машиностроителей Игоря Завального, Сергея Палешко, Игоря Косточки, Дмитрия Лисовенко и Андрея Степанца, чьи жизни оборвала нынешняя коварная война.

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