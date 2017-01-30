Сумские футзалисты разгромили франковцев

Подопечные Сергея Песоцкого в результативном матче разгромили «Эпицентр К-10», реабилитировавшись за выездное поражение в Ромнах в прошлый вторник.
«СумГУ» - «Эпицентр К-10» 11:4
Голы: Бурдюг, 2, Петраков, 5, 12, 18, 26, Зеленский, 6, Мороз, 27 Пустовойт, 35, Параконний 40 - Ярый, 7, 7, Данив, 32, Красий, 36.
После этого матча у «СумГУ» по-прежнему 3-е место с 22 очками, на три больше у одесского «Эпицентра К. Авангард», еще на два – у столичного «Эпицентра К3».
9 февраля в Харькове проходили соревнования по футзалу среди подразделений ГСЧС восточных регионов....
8 февраля в Сумах состоялся первый из восьми запланированных матчей 1/8 финала Кубка Украины, в котором «СумГУ» принимал «Кардинал-Ровно»....
5 февраля сумские футзалисты принимали команду «Эпицентр К» из Черновцов....
С 26 по 28 января в Сумах проходил первый тур чемпионата Украины среди ветеранов в возрастной категории «40+»....
28 января МФК СумДУ играл в Одессе против местной команды «Эпицентр К Авангард»....