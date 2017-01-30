Сумские футзалисты разгромили франковцев 3 марта в Сумах сумские «студенты» принимали Ивано-Франковске команду.

Подопечные Сергея Песоцкого в результативном матче разгромили «Эпицентр К-10», реабилитировавшись за выездное поражение в Ромнах в прошлый вторник.

«СумГУ» - «Эпицентр К-10» 11:4

Голы: Бурдюг, 2, Петраков, 5, 12, 18, 26, Зеленский, 6, Мороз, 27 Пустовойт, 35, Параконний 40 - Ярый, 7, 7, Данив, 32, Красий, 36.

После этого матча у «СумГУ» по-прежнему 3-е место с 22 очками, на три больше у одесского «Эпицентра К. Авангард», еще на два – у столичного «Эпицентра К3».