Сумские баскетболисты уступили лидерам

В первой встрече, провалив две из четырех четвертей, сумские баскетболисты уступили гостям с разгромным счетом 51-83 (19-15, 17-33, 13-12, 2-23). Во второй игре дела обстояли у сумчан получше, но провала в заключительной четверти избежать снова не удалось 83-91 (27-19, 20-25, 20-17, 16-30).
Таким образом «СумГУ» завершил регулярный чемпионат на 6-ом месте (из 7-ми) с 4 победами и 20 поражениями.
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