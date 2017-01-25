Сумские баскетболисты уступили лидерам 3-4 марта БК «СумГУ» принимал одного из лидеров группы 1 высшей лиги чемпионата Украины по баскетболу «КГПУ» из Кривого Рога.

В первой встрече, провалив две из четырех четвертей, сумские баскетболисты уступили гостям с разгромным счетом 51-83 (19-15, 17-33, 13-12, 2-23). Во второй игре дела обстояли у сумчан получше, но провала в заключительной четверти избежать снова не удалось 83-91 (27-19, 20-25, 20-17, 16-30).

Таким образом «СумГУ» завершил регулярный чемпионат на 6-ом месте (из 7-ми) с 4 победами и 20 поражениями.