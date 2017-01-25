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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:23144

Сумские баскетболисты уступили лидерам

3-4 марта БК «СумГУ» принимал одного из лидеров группы 1 высшей лиги чемпионата Украины по баскетболу «КГПУ» из Кривого Рога.

В первой встрече, провалив две из четырех четвертей, сумские баскетболисты уступили гостям с разгромным счетом 51-83 (19-15, 17-33, 13-12, 2-23). Во второй игре дела обстояли у сумчан получше, но провала в заключительной четверти избежать снова не удалось 83-91 (27-19, 20-25, 20-17, 16-30).

Таким образом «СумГУ» завершил регулярный чемпионат на 6-ом месте (из 7-ми) с 4 победами и 20 поражениями.

Спорт Баскетбол БК СумГУ

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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