Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:03262

Блокаду железной дороги в Конотопе заказал мэр Семенихин?

Об этом сообщили приезжие активисты, которые прибыли в Конотоп 5 марта, чтобы участвовать в блокаде поездов, идущих из России.

Ситуация обсуждалась сегодня, 6 марта, на брифинге в облгосадминистрации. По словам главы ОГА Николая Клочко, попытки определенных политических сил расшатать ситуацию в области не только завозом мусора из Львова, но и другими способами, к сожалению, не прекратились. Так, очередной пиар-акцией 4-5 марта стала попытка блокирования железнодорожных путей и остановки поездов на узловой станции «Конотоп» при поддержке двух народных депутатов от фракции «Самопоміч» и при участии около 100 приезжих активистов, которые, по их словам, прибыли в город по приглашению мэра Конотопа Артема Семенихина.

«Накануне в Сумскую область пытались завезти 18 автомобилей мусора из Львова. Но мы четко заявили, что львовском мусору на Сумщине не место. Теперь имеем блокировки железнодорожных путей. Мы никому не дадим расшатать ситуацию. И это четко дали понять жители области, которые не поддержали намерений блокировщиков», - подчеркнул Николай Клочко.

Начальник Главного управления Нацполиции в Сумские области Николай Лушпиенко отметил, что правоохранители сработали четко и слаженно. Основной их задачей было не допустить кровопролития и совершение противоправных действий. На охрану общественного порядка были задействованы 160 человек личного состава (это больше, чем активистов, пытавшихся заблокировать железную дорогу). Обеспечена четкая координация действий и налажена коммуникация с блокираторами. По данным фактам открыто уголовное производство.

«Полиция обеспечила порядок на данной территории, тем более при поддержке патриотически настроенного населения, которое не разделяет позиции приезжих активистов. Сейчас на месте остаются 6 представителей народных депутатов, которые фиксируют перемещения грузовых поездов, курсирующих по железной дороге. Коммуникация с ними налажена, нарушений общественного порядка нет», - сообщил он.

Общество Артем Семенихин Блокада Донбасса

По тематике

Блокада поездов в Конотопе закончилась
Вчера 17:43

Блокада поездов в Конотопе закончилась

Об этом в фейсбуке написала пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко....

На Сумщине по факту блокирования железной дороги завели дело
Вчера 16:26

На Сумщине по факту блокирования железной дороги завели дело

Производство открыто по ст. 279 ч. 1 УК Украины "Блокирование транспортных коммуникаций путем препятствования или иным способом, нарушившим нормальную работу...

04.03.2017 23:00

Торговая блокада Донбасса: активисты перекрыли ж/д пути в Конотопе

Вечером в субботу, 4 марта, активисты торговой блокады Донбасса открыли новый "редут" в городе Конотоп Сумской области....

22.02.2017 17:28

Сумской горсовет поддержал торговую блокаду Донбасса

Сегодня, 22 февраля, на заседании Сумского городского депутаты приняли обращение к Президенту, Правительству и парламенту относительно поддержки блокады....

14.02.2017 13:57

На Сумщине могут быть перебои с электрикой из-за блокады Донбасса

Отключение электроэнергии из-за дефицита угля антрацитовой группы могут коснуться семи областей....

Новости

На заседании исполкома бросили дымовую шашку (обновлено, +видео) 1
03.03.2017 14:28
Подозреваемую в пытках экс-главврача Ахтырской психбольницы взяли под стражу
03.03.2017 13:25
В Сумах впервые Соломия Витвицкая вместе с ветеранами АТО представит обновленный проект Победители
03.03.2017 12:20
Сумчан зовут на генеральную уборку города
Сегодня 17:50
Сумские баскетболисты уступили лидерам
Сегодня 17:23
В Сумах поймали металлистов
Сегодня 17:23
Блокаду железной дороги в Конотопе заказал мэр Семенихин?
Сегодня 17:03
У «неприбыльщиков» еще есть время внести изменения в учредительные документы
Сегодня 16:58
Впервые задолженность по зарплате в Сумах превысила 100 миллионов
Сегодня 16:29
На Сумщине пограничники задержали украинца, который находится в розыске
Сегодня 15:55
Сумские футзалисты разгромили франковцев
Сегодня 15:29
Творить добро так просто: в Сумском НПО объявили имена победительниц конкурса «Мамиными руками» и провели благотворительную ярмарку
Сегодня 15:28
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.