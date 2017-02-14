Блокаду железной дороги в Конотопе заказал мэр Семенихин? Об этом сообщили приезжие активисты, которые прибыли в Конотоп 5 марта, чтобы участвовать в блокаде поездов, идущих из России.

Ситуация обсуждалась сегодня, 6 марта, на брифинге в облгосадминистрации. По словам главы ОГА Николая Клочко, попытки определенных политических сил расшатать ситуацию в области не только завозом мусора из Львова, но и другими способами, к сожалению, не прекратились. Так, очередной пиар-акцией 4-5 марта стала попытка блокирования железнодорожных путей и остановки поездов на узловой станции «Конотоп» при поддержке двух народных депутатов от фракции «Самопоміч» и при участии около 100 приезжих активистов, которые, по их словам, прибыли в город по приглашению мэра Конотопа Артема Семенихина.

«Накануне в Сумскую область пытались завезти 18 автомобилей мусора из Львова. Но мы четко заявили, что львовском мусору на Сумщине не место. Теперь имеем блокировки железнодорожных путей. Мы никому не дадим расшатать ситуацию. И это четко дали понять жители области, которые не поддержали намерений блокировщиков», - подчеркнул Николай Клочко.

Начальник Главного управления Нацполиции в Сумские области Николай Лушпиенко отметил, что правоохранители сработали четко и слаженно. Основной их задачей было не допустить кровопролития и совершение противоправных действий. На охрану общественного порядка были задействованы 160 человек личного состава (это больше, чем активистов, пытавшихся заблокировать железную дорогу). Обеспечена четкая координация действий и налажена коммуникация с блокираторами. По данным фактам открыто уголовное производство.

«Полиция обеспечила порядок на данной территории, тем более при поддержке патриотически настроенного населения, которое не разделяет позиции приезжих активистов. Сейчас на месте остаются 6 представителей народных депутатов, которые фиксируют перемещения грузовых поездов, курсирующих по железной дороге. Коммуникация с ними налажена, нарушений общественного порядка нет», - сообщил он.