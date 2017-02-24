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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:33383

Сумчанин пытался похитить из магазина недешевые духи

На днях, патрульные получили сообщение о помощи на Покровской площади.

Оперативно прибывшие на место вызова инспектора установили, что 33-летний мужчина пытался тайно вынести из магазина духи стоимостью около 1500 гривен. Гражданин незаметно положил их под куртку, и хотел быстро пройти поз кассу в направлении выхода, но был задержан службой охраны магазина.

Похищенный товар у него изъяли и передали под сберегательные расписку администрации учреждения.

Инспекторы доставили вора в Сумское отделение полиции, где передали следователям.

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