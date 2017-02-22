В Сумах поймали металлистов Патрульные по горячим следам задержали 2 мужчин, которые пытались похитить металлический забор.

3 марта, около 15 часов, патрульные получили сообщение о 2 подозрительных мужчинах, которые пытаются похитить куски металлического забора на улице Глинки.

Оперативно отреагировав на сообщения по указанному адресу, полицейские обнаружили 2 мужчин, которые, заметив служебный автомобиль, бросили на землю элементы металлического ограждения.

Неподалеку инспекторы нашли место поврежденной ограды, там же был обнаружен протектор от обуви, аналогичный обуви задержанных мужчин.

Впоследствии, они объяснили, что хотели сдать металлические элементы на металлолом.

Полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.

В этот же день, на улице Тополянская инспекторы обнаружили 15-летнего парня, который переносил металлические предметы неизвестного происхождения. На место вызвали родителей несовершеннолетнего и работников Сумского отделения полиции для проведения проверки.