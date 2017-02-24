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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:53406

В Сумах продали коммунальные метры за бесценок

Два нежилых помещения в Сумах нашли новых хозяев, сообщает информпортал Сумского горсовета.

О таких итогах аукциона, который состоялся 16 февраля, сообщили в Департаменте обеспечения ресурсных платежей. Первые в этом году торги были успешными - оба объекта, которые предлагались, были выкуплены.

Так, нежилое помещение площадью 85,9 кв. м, расположенное по ул. Леонида Быкова, 2/1 при начальной стоимости 113 тыс. грн без НДС, продано за 124,3 тыс. грн. Шаг аукциона составлял 11,3 тыс. грн. Победитель торгов - ФЛП Тихенко К.П.

Второй лот - помещение площадью 140,3 кв.м. по ул. Харьковская, 1, продано за 152,02 тыс. грн. без НДС при начальной стоимости в 138,2 тыс. грн. Шаг аукциона составлял 13,82 тыс. Грн. Новым владельцем стало ООО «Сумбудтранс».

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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
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