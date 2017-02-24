ПФК "Сумы" усилили одиннадцать футболистов

В весенней части сезона за Сумы будут выступать вратарь Артем Штанько, защитники Дмитрий Лойко, Евгений Захарченко, хавбеки Ярослав Захаревич, Дмитрий Крапивный, Егор Луговой, Максим Гаврась, Алексей Прокопчук и Александр Шимко.

Также в составе команды появились два новых форварда — Александр Яровенко, Андрей Анцибор. Сроки контрактов новичков клуба не разглашаются.

Защитники Богдан Суходуб и Богдан Душин продлили контракты с ПФК Сумы, а еще один игрок обороны — Олег Бородай — разорвал контракт с клубом.

ПФК Сумы после 20 туров чемпионата Первой лиги занимают 16-е место в турнирной таблице, имея в активе 18 очков. Первый официальный матч сумской команды состоится 18 марта против Тернополя.