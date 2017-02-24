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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:45300

ПФК "Сумы" усилили одиннадцать футболистов

Состав ПФК Сумы усилили одиннадцать футболистов, сообщает официальный сайт клуба.

В весенней части сезона за Сумы будут выступать вратарь Артем Штанько, защитники Дмитрий Лойко, Евгений Захарченко, хавбеки Ярослав Захаревич, Дмитрий Крапивный, Егор Луговой, Максим Гаврась, Алексей Прокопчук и Александр Шимко.

Также в составе команды появились два новых форварда —  Александр Яровенко, Андрей Анцибор. Сроки контрактов новичков клуба не разглашаются.

Защитники Богдан Суходуб и Богдан Душин продлили контракты с ПФК Сумы, а еще один игрок обороны — Олег Бородай — разорвал контракт с клубом.

ПФК Сумы после 20 туров чемпионата Первой лиги занимают 16-е место в турнирной таблице, имея в активе 18 очков. Первый официальный матч сумской команды состоится 18 марта против Тернополя.

 
 
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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