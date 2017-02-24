Прокуратура подозревает патологоанатома в подделке протоколов вскрытия трупов пациентов психиатрической больницы В прокуратуре Сумской области продолжается системная работа по привлечению к уголовной ответственности лиц, виновных в противоправных действиях в отношении пациентов областной специализированной психиатрической больницы № 2.

В настоящее время бывшему главному врачу указанного медицинского учреждения сообщено о подозрении в истязании холодом и оставление в опасности пациентов (ч. 1 ст. 127, ч. 3 ст. 135 УК Украины). Кроме того, заведующему психиатрически диагностического отделения вручено уведомление о подозрении в ненадлежащем исполнении своих профессиональных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшее тяжкие последствия (ч. 1 ст. 140 УК Украины). Вместе с тем, сегодня, 7 марта 2017 года, сообщается о подозрении в составлении заведомо ложных официальных документов заведующей патологоанатомическим отделением коммунального учреждения «Ахтырская центральная больница» (ч. 1 ст. 366 УК Украины). Согласно выводам судебно-медицинских экспертиз по результатам эксгумации установлено, что врач-патологоанатом высшей квалификационной категории не проводила полный патологоанатомическое вскрытие четырех трупов исследованию всех полостей тела и внутренних органов, при этом умышленно составила заведомо ложные протоколы патологоанатомического исследования с указанием недостоверных причин смерти пациентов психиатрической больницы Напоминаем, что в рамках уголовного производства проведена эксгумация семи трупов пациентов психиатрической больницы, которые умерли в декабря 2016 года от болезней, не связанных с заболеванием дыхательных путей. Однако, согласно официальным результатам проведенной эксгумации выяснилось, что патологоанатомическое исследование трупов вообще не проводилось, составленные документы поддельные, причиной смерти пяти пациентов является острая пневмония, обусловленная длительным пребыванием в помещении с пониженной температурой. Досудебное расследование продолжается.