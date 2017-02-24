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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:30271

За незаконное хранение боеприпасов ахтырчанину грозит уголовка

Ахтырские полицейские в ходе оперативно-профилактической отработки «Оружие и взрывчатка» обнаружили и изъяли 16 патронов к пистолету калибра 9 мм. у 36-летнего жителя района.

Сотрудники Ахтырского отдела полиции получили информацию, что 36-летний житель одного из сел района нелегально хранит дома боевые патроны к пистолету.

«Во время санкционированного обыска в его доме сотрудники полиции обнаружили и изъяли 16 патронов калибра 9 мм, - комментирует начальник Ахтырского отдела полиции Руслан Кладько. - Как объяснил мужчина правоохранителям, патроны он нашел в лесу и оставил себе «на всякий случай». Каким же образом он собирался их использовать - объяснить не захотел».

Изъятые патроны правоохранители направили на экспертизу. А по данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины «Ношение, хранение, приобретение, изготовление, ремонт, передача или сбыт огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения». Санкция этой статьи предусматривает наказание от трех до семи лет лишения свободы.

Работники полиции в очередной раз напоминают гражданам, что, согласно ч.3 ст.263 Уголовного кодекса Украины, лицо, добровольно сдавшее органам власти оружие, взрывчатые вещества или взрывные устройства, освобождается от уголовной ответственности. Сделайте правильные выводы, и не подвергайте себя и окружающих опасности, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.

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