В Шостке полицейские изымают из незаконного оборота оружие

С четвертого марта на территории Сумщины проходит оперативно-профилактическая операция под условным названием «Оружие. Взрывчатка», основная цель которой - изъятие из незаконного оборота огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и устройств, боеприпасов.

Так, за несколько дней операции сотрудники полиции Шостки уже изъяли у 29-летнего шосткинца незарегистрированное охотничье ружье, конструкцию которой владелец самовольно переделал и внес существенные изменения. По данному факту было открыто уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами», санкция которой предусматривает от трех до семи лет лишения свободы.

Другой местный житель, возрастом 31-го года, решил добровольно сдать в полицию найденные во время уборки в своем сарае боеприпасы, и тем самым избежать уголовной ответственности. Тридцать патронов калибра 5,45 мм и пять патронов 5,6 мм он сам принес в отдел полиции. Мужчина объяснил, что найденные боеприпасы, скорее всего, остались ему в «наследство» от покойного зятя.

Опасную находку гражданина полицейские изъяли и направили на экспертизу.

По данному факту открыто уголовное производство по признакам ст. 263 Уголовного кодекса Украины «Незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами». Однако, согласно ч.3 этой же статьи, лицо, добровольно сдавшее органам власти оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества или взрывные устройства, будет освобождено от уголовной ответственности.

Посему полицейские вновь обращаются к гражданам с просьбой не затягивать со сдачей незаконно хранимого оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.