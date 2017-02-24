Под Сумами «металлисты» позарились на дорожный отбойник

Отрабатывая территорию обслуживания, участковые офицеры полиции Сумского района заметили двух мужчин, в темное время суток везших на велосипеде тяжелую поклажу. Правоохранители остановили граждан и проверили груз. И не зря – в мешке оказались демонтированные элементы металлического ограждения, так называемого дорожного «отбойника».

Как выяснилось во время проверки, один из остановленных мужчин, 36-летний житель Верхней Сыворотки, уже не раз имел неприятности с законом, и на тот момент находился на учете как ранее судимый за совершение корыстных преступлений. Другим злоумышленником оказался 54-летний житель соседнего села.

Как сообщил начальник Сумского районного отдела полиции Виталий Дейниченко, информация об указанном событии было внесено в Единый реестр досудебных расследований по ст. 185 УК Украины - кража. В ходе опроса подозреваемых участковые выяснили, что мужчины уже не первый раз обогащаются за счет государства - накануне они уже демонтировали около 4м барьерного ограждения, а потому решили еще раз разжиться металлом. Оба в погоне за «легкими» деньгами не задумывались, что их действия могут привести к трагическим последствиям, и ценой такого заработка может быть чья-то жизнь.

По предварительным подсчетам полицейских, повредив в общем более семи метров ограждения, горе-работники причинили автодорожном хозяйству района ущерб на сумму около четырех тысяч гривен. За содеянное обоим злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 3-х лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.