На Сумщине мошенники обогатились почти на 30 тысяч

Так, в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 72-летняя женщина с Недригайловского района. Она рассказала, что около восьми утра ей на мобильный позвонил мужчина. Назвался сыном. Рассказал, что находится в полиции за совершение тяжкого преступления, что нанял адвоката, который должен ему помочь, а потому, чтобы его не привлекли к уголовной ответственности, попросил срочно оплатить услуги юриста, а именно 20 тысяч гривен. Он попросил перечислить указанную сумму на предложенный счет, что сразу и сделала обеспокоенная мать. И только когда женщина дозвонилась сыну, который как раз ехал к ней в гости, поняла, что ее так подло обманули.

Подобное заявление в полицию поступило и от 81-летней сумчанки. Пожилая женщина пожаловалась на проходимца, который назвался полицейским и сообщил, что ее внук находится в отделении полиции, и, чтобы его не привлекли к уголовной ответственности, предложил «решить этот вопрос» за четыре тысячи гривен. Так, любящая бабушка достала из тайника деньги и через полчаса отдала их незнакомцу, водителю автомобиля такси, который ждал её у подъезда дома.

Еще одной жертвой телефонного собеседника стала 55-летняя жительница Путивльского района. Женщине позвонил так называемый работник службы безопасности банка. Незнакомец сообщил, что с ее банковской карты только что были сняты деньги, а потому, чтобы получить информацию о пропавших сбережениях, выпытал ее персональные данные и информацию по карте, после чего опустошил счет на четыре тысячи восемьдесят гривен.

И если предыдущие потерпевшие с аферистами общались по телефону, 90-летняя бабушка с Кролевца двух злоумышленниц сама впустила в свой дом. Приятные на первый взгляд гости рассказали о денежной реформе в стране и обменяли пятьсот «старых» гривен женщины на новые. А когда они ушли, бабушка заметила, что вместо денег получила сувенирные бумажки, о чем сразу сообщила правоохранителям.

Сегодня полицейские делают все возможное, чтобы разыскать злоумышленников и привлечь их к ответственности. По всем фактам открыты уголовные производства по ч.1 ст.190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины, проверки по которым продолжаются. Правоохранители же предостерегают граждан, не доверять незнакомцам, не впадать в панику, если вам сообщают о родственнике в полиции или снятых с вашего счета деньгах, или же про обмен денег. Проверяйте полученную информацию от незнакомцев и помните, что денежной реформы в Украине нет, банковские работники не выпытывают данных своих клиентов и информации по карте. И если к вам поступил звонок от родственника, который просит вашей помощи, или от так называемого полицейского, который «пытается помочь» за денежное вознаграждение, лучше сами позвоните близкому человеку и убедитесь, что вас не обманывают, ведь во всех таких случаях, оказывается, что звонили мошенники. И если уж случилось так, что вы стали жертвой мошенничества, немедленно об этом сообщайте в полицию, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.