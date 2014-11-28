В Сумах прошел областной турнир по плаванию памяти Максима Савченко 4-5 марта в сумской школе №7 проходил III областной турнир по плаванию, посвященный памяти нашего земляка, Почетного гражданина города Сумы Максима Савченко.

Соревнования прошли под эгидой Благотворительного фонда «Сагаситас-Украина», физкультурно-спортивного общества «Спартак», Национального олимпийского комитета.

В течение двух дней турнира захватывающие зрелища на водном поле демонстрировали 237 спортсменов из Сум, Харькова, Полтавы, Шостки.

За победу пловцы соревновалась в 8 возрастных категориях. Однако на пьедестал почета поднялись только 76 спортсменов. Все они награждены почетными грамотами, медалями и памятными сувенирами.