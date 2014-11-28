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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:40149

В Сумах прошел областной турнир по плаванию памяти Максима Савченко

4-5 марта в сумской школе №7 проходил III областной турнир по плаванию, посвященный памяти нашего земляка, Почетного гражданина города Сумы Максима Савченко.

Соревнования прошли под эгидой Благотворительного фонда «Сагаситас-Украина», физкультурно-спортивного общества «Спартак», Национального олимпийского комитета.

В течение двух дней турнира захватывающие зрелища на водном поле демонстрировали 237 спортсменов из Сум, Харькова, Полтавы, Шостки.

За победу пловцы соревновалась в 8 возрастных категориях. Однако на пьедестал почета поднялись только 76 спортсменов. Все они награждены почетными грамотами, медалями и памятными сувенирами.

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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