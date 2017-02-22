Сумчанку сбили на пешеходном переходе (обновлено)

На месте работает следственно-оперативная группа Сумского отдела полиции. Пострадавшую жунщину 1966 г.р. увезла скорая. По предварительным данным, у нее сотрясение головного мозга, перелом голени, вывих плеча.
Как стало известно "Данкору", две женщины переходили дорогу по пешеходному переходу в районе остановки "Черепинский магазин". По первой полосе ехала фура, которая притормозила перед женщинами, по второй мчалось такси, которое и сбило одну из женщин.
В результате столкновения мотоцикла и грузового автомобиля в реанимационное отделение Кролевецкой больницы попали водитель и двое пассажиров мотоцикла. Через несколько...
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