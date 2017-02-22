Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:121090

Сумчанку сбили на пешеходном переходе (обновлено)

Сегодня, 7 марта, около 11.00 на пешеходном переходе на ул. Героев Крут автомобиль такси наехал на переходившую дорогу женщину.

На месте работает следственно-оперативная группа Сумского отдела полиции. Пострадавшую жунщину 1966 г.р. увезла скорая. По предварительным данным, у нее сотрясение головного мозга, перелом голени, вывих плеча. 

Как стало известно "Данкору", две женщины переходили дорогу по пешеходному переходу в районе остановки "Черепинский магазин". По первой полосе ехала фура, которая притормозила перед женщинами, по второй мчалось такси, которое и сбило одну из женщин.

Право Дтп

По тематике

На Сумщине произошло ДТП с летальным исходом
Вчера 13:31

На Сумщине произошло ДТП с летальным исходом

В результате столкновения мотоцикла и грузового автомобиля в реанимационное отделение Кролевецкой больницы попали водитель и двое пассажиров мотоцикла. Через несколько...

В Сумах водитель троллейбуса потерял сознание за рулем
03.03.2017 17:06

В Сумах водитель троллейбуса потерял сознание за рулем

Сегодня, 3 марта, на ул. Харьковской возле остановки «Мясокомбинат» образовался затор....

В Сумах на Прокошке столкнулись два авто
02.03.2017 15:32

В Сумах на Прокошке столкнулись два авто

Сегодня, 2 марта, на ул. Прокофьева возле здания ПАО «Сумыоблэнерго» произошло ДТП с участием «Chevrolet Aveo» и «Mercedes»....

В Сумах водитель после ДТП снимал стресс пивом
02.03.2017 13:20

В Сумах водитель после ДТП снимал стресс пивом

Патрульные составили админматериалы на водителя, который совершил ДТП, а после снимал стресс алкоголем....

22.02.2017 15:01

Сумские энергетики попали в аварию

В Недригайловском районе автомобиль ПАО «Сумыоблэнерго» попал в ДТП....

Новости

В Сумах впервые Соломия Витвицкая вместе с ветеранами АТО представит обновленный проект Победители
03.03.2017 12:20
На Сумщине поймали подполковника полиции на взятке в 1500 долларов
Сегодня 16:50
100-летних сумчанок поздравили с 8 Марта
Сегодня 16:31
Конотопский горсовет выразил недоверие мэру?
Сегодня 15:54
В Глухове полиция остановила грузовик с нелегальным мясом
Сегодня 15:52
В Сумах молодежь разъезжала на авто с пистолетом и битой
Сегодня 15:15
ПФК «Сумы» сыграл вничью с запорожцами
Сегодня 15:12
В Сумах на Химгородке четвертый день из кранов течет ржавая вода
Сегодня 14:49
В Сумах отметят 203-ий День рождения Кобзаря
Сегодня 14:19
В Ромнах повысили тариф на проезд в маршрутках
Сегодня 14:18
Сумские копы оперативно нашли и вернули ребенка домой
Сегодня 14:13
В Сумах прошел областной турнир по плаванию памяти Максима Савченко
Сегодня 13:40
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.