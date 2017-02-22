Сумчанку сбили на пешеходном переходе (обновлено) Сегодня, 7 марта, около 11.00 на пешеходном переходе на ул. Героев Крут автомобиль такси наехал на переходившую дорогу женщину.

На месте работает следственно-оперативная группа Сумского отдела полиции. Пострадавшую жунщину 1966 г.р. увезла скорая. По предварительным данным, у нее сотрясение головного мозга, перелом голени, вывих плеча.

Как стало известно "Данкору", две женщины переходили дорогу по пешеходному переходу в районе остановки "Черепинский магазин". По первой полосе ехала фура, которая притормозила перед женщинами, по второй мчалось такси, которое и сбило одну из женщин.