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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:15174

В Сумах молодежь разъезжала на авто с пистолетом и битой

Патрульные оперативно разыскали автомобиль, из которого неизвестные размахивали предметом, похожим на пистолет.

Патрульные получили сообщение о том, что по улицам Сум ездит автомобиль ВАЗ, пассажиры которого открыли окно и размахивают пистолетом. Ориентировку о задержании указанного транспортного средства передали всем экипажам.

Через 10 минут экипаж стражей порядка обнаружил указанный автомобиль на улице Расковой. В машине находилось 3 человека и 2 девушки.

Патрульные попросили водителя предъявить документы для проверки. Когда тот открыл водительскую дверь, то в районе сиденья полицейские заметили предмет, похожий на пистолет. В дальнейшем при осмотре транспортного средства инспекторы обнаружили еще и бейсбольную биту.

Водитель объяснил, что возит эти предметы для самозащиты. Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу.

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