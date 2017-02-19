Сумские фискалы предупреждают о мошенниках Накануне праздников на Сумщине активизировались мошенники.

ГУ ГФС в Сумской области снова зафиксировали случаи мошенничества. Мошенники, представляясь руководителями или работниками налоговой службы, требуют у предпринимателей деньги за непроведение проверок, сообщает пресс-служба ведомства.

Если к Вам пришли «фейковые» проверяющие, необходимо спросить у них документы, на основании которых проводится проверка, и в случае их отсутствия, сообщить о таких фактах в вышеуказанные органы.

Кроме того, не лишним будет сообщить о таких визитах к управлению внутренней безопасности ГУ ГФС в Сумской области: (0542) 68-51-99, 68-52-22 или по телефону полиции «102», говорится в сообщении.