100-летних сумчанок поздравили с 8 Марта

Представители городской власти и благотворительных организаций поздравили сумчанок, которым исполнилось 100 и более лет, с наступающим праздником весны и женщин.
Горожанок поздравляли заммэра Алена Дмитревская, руководитель благотворительного фонда «Милосердие» Раиса Вороненко, координатор Центра волонтериата в Сумах и благотворительного фонда «Каритас» Виктория Маневская, священник римско-католической общины в Сумах Войцех Стасевич.
Первой поздравления принимала Лидия Круглова, которая отметила свой век 17 января. Гости пожелали женщине крепкого здоровья, семейного уюта и вручили подарки и цветы.
В этот день с приятной миссией представители городской власти и благотворители побывали еще у пяти сумчанок. Первое, чего желали, прочности тела и духа.
В последующие дни приветствуют и остальные долгожительниц Сум.
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