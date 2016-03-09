100-летних сумчанок поздравили с 8 Марта Сумчанки-долгожительницы принимали поздравления с наступающим женским праздником.

Представители городской власти и благотворительных организаций поздравили сумчанок, которым исполнилось 100 и более лет, с наступающим праздником весны и женщин.

Горожанок поздравляли заммэра Алена Дмитревская, руководитель благотворительного фонда «Милосердие» Раиса Вороненко, координатор Центра волонтериата в Сумах и благотворительного фонда «Каритас» Виктория Маневская, священник римско-католической общины в Сумах Войцех Стасевич.

Первой поздравления принимала Лидия Круглова, которая отметила свой век 17 января. Гости пожелали женщине крепкого здоровья, семейного уюта и вручили подарки и цветы.

В этот день с приятной миссией представители городской власти и благотворители побывали еще у пяти сумчанок. Первое, чего желали, прочности тела и духа.

В последующие дни приветствуют и остальные долгожительниц Сум.

Сейчас в Сумах проживают 14 женщин, которым исполнилось 100 и более лет.