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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:3171

100-летних сумчанок поздравили с 8 Марта

Сумчанки-долгожительницы принимали поздравления с наступающим женским праздником.

Представители городской власти и благотворительных организаций поздравили сумчанок, которым исполнилось 100 и более лет, с наступающим праздником весны и женщин.

Горожанок поздравляли заммэра Алена Дмитревская, руководитель благотворительного фонда «Милосердие» Раиса Вороненко, координатор Центра волонтериата в Сумах и благотворительного фонда «Каритас» Виктория Маневская, священник римско-католической общины в Сумах Войцех Стасевич.

Первой поздравления принимала Лидия Круглова, которая отметила свой век 17 января. Гости пожелали женщине крепкого здоровья, семейного уюта и вручили подарки и цветы.

В этот день с приятной миссией представители городской власти и благотворители побывали еще у пяти сумчанок. Первое, чего желали, прочности тела и духа.

В последующие дни приветствуют и остальные долгожительниц Сум.

Сейчас в Сумах проживают 14 женщин, которым исполнилось 100 и более лет.

Общество 8 марта Долгожители

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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