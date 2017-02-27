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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 17:10232

На Сумщине уничтожили 2 мины и нашли артснаряд времен войны

В течение 6 марта на Сумщине пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям уничтожили две 82-миллиметровые минометные мины. Кроме того, граждане нашли артиллерийский снаряд калибра 76 мм.

Все взрывоопасные предметы времен Второй мировой войны были обнаружены на территории Тростянецкого района.

Так, роменские пиротехники обезвредили в специально отведенном месте путем подрыва две минометные мины калибра 82 мм. Одну из них выкопанную в поле обнаружил житель в с. Белка Тростянецкого района на расстоянии 40 м от жилых домов. Другую накануне нашла в г. Тростянец жительница на приусадебном участке 10 м от собственного дома.

В этот же день в 15:15 в Службу спасения «101» поступило сообщение об обнаружении подозрительного металлического предмета в г. Тростянец. Спасатели прибыли на вызов и установили, что находка - это 76-миллиметровый артиллерийский снаряд. Его нашел накануне случайный прохожий выкопанным на лугу в 500 м от железнодорожного переезда и 2 км от жилых домов. На месте обнаружения взрывоопасного предмета выставлена охрана, предоставленная заявка в Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (г. Ромны).

С наступлением весны люди чаще гуляют в лесах, готовят приусадебные участки к огородным работам, а потому могут наткнуться на взрывоопасные предметы. В связи с этим спасатели предостерегают: работы по изъятию и обезвреживанию боеприпасов времен войны могут проводить только пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Действия же граждан при обнаружении таких взрывоопасных предметов должны быть взвешенными. Надо помнить, что боеприпасов нельзя даже прикасаться, необходимо запомнить место находки и немедленно сообщить о нем в местные органы власти или непосредственно в Службу спасения «101».

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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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