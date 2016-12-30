В Ромнах повысили тариф на проезд в маршрутках

Согласно решению, тариф в роменских маршрутках теперь составляет 3,50 грн (был 2,50 грн). Льготный проезд – 2,50 грн, для младших школьников – 1,00 грн. Рост тарифа объясняется повышением цен на топливо, увеличением уровня минимальной заработной платы.
Однако проект решения появился на сайте мэрии только 1 марта, то есть не прошло 20 дней, предусмотренных законодательством для ознакомления с проектом общественности. Тем не менее, решение принято, но вступает в силу с момента опубликования в местной газете «Вісті Роменщини». Само повышение за 15 дней должно быть доведено до горожан. На сайте Роменского горсовета пока висит только проект решения, в списке принятых решений его пока нет.
Мэр Сум Александр Лысенко пообещал экономически обоснованный, социальный тариф в сумских маршрутках....
В Ромнах участковый офицер полиции быстро «вычислил» 66-летнюю жительницу райцентра, которая, находясь в магазине, заметила, как другая посетительница потеряла кошелек....
Сегодня, 21 февраля, исполком Сумского горсовета планировал рассмотреть проекты решений о повышении стоимости проезда в частных маршрутках и в коммунальных...
Мэр Сум не стал озвучивать рассчитанную КП «Электроавтотранс» экономически обоснованную стоимость проезда в троллейбусах....
1 января 2017 года вступает в силу решение исполнительного комитета от 20 декабря «Об установлении тарифов на услуги городского электрического...