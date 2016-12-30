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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:18355

В Ромнах повысили тариф на проезд в маршрутках

3 марта в Ромнах прошло внеочередное заседание исполкома, на котором было принято решение «Об установлении тарифов на услуги по перевозке пассажиров на городских автобусных маршрутах общего пользования в г. Ромны».

Согласно решению, тариф в роменских маршрутках теперь составляет 3,50 грн (был 2,50 грн). Льготный проезд – 2,50 грн, для младших школьников – 1,00 грн. Рост тарифа объясняется повышением цен на топливо, увеличением уровня минимальной заработной платы.

Однако проект решения появился на сайте мэрии только 1 марта, то есть не прошло 20 дней, предусмотренных законодательством для ознакомления с проектом общественности. Тем не менее, решение принято, но вступает в силу с момента опубликования в местной газете «Вісті Роменщини». Само повышение за 15 дней должно быть доведено до горожан. На сайте Роменского горсовета пока висит только проект решения, в списке принятых решений его пока нет.

Право Подорожание проезда Ромны

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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