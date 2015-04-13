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Диана Ольшанская
Диана Ольшанская
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В Сумах отметят 203-ий День рождения Кобзаря

Торжественное возложение цветов к памятнику Т. Г. Шевченко состоится 9 марта в 11.00.

В 12.00 начнется концерт в филармонии (вход свободный). В 17.30 в Институте физики сумские историки и краеведы расскажут о связи Т. Г. Шевченко с Сумщиной. Прозвучат стихи поэта. С украинскими мелодиями выступит семейный ансамбль Сальниковых. Об этом сообщает сумская общественная организация "Просвіта", носящая имя Т.Г.Шевченко.

Как известно, в Сумах Кобзарь был один раз —  проездом по пути на Лебединщину. Это было в июне 1859 года во время его последней поездки в Украину, когда Шевченко, получил от помещика Дмитрия Хрущова приглашение погостить в его имении на хуторе Лихвин (с. Лифино). 

Первый памятник поэту-художнику в сквере на ул. Соборная сумчане поставили в 1926 году. Это была работа известного скульптора, художника, кинорежиссера Иван Кавалеридзе (уроженца Роменщины). В 1953 году памятник снесли, т.к. его автор и стиль кубизм «попал в немилость» к власти. В 1957 году на месте прежнего памятника Шевченко появился новый (в реалистическом стиле) — сумского скульптора Якова Красножона.

Общество 9 марта Кобзарь Т.Г.Шевченко

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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