На Сумщине собираются засеять больше миллиона гектар земли По оперативным данным, вся посевная площадь в 2017 году составит 1 122 500 га, из которых зерновые - 641 600 га.

Хозяйствами области завершается работа по приобретению семян сельскохозяйственных культур. Из необходимых 56 700 тонн питательных веществ минеральных удобрений, в наличии – 42 500 тонн (75% от потребности). По оперативной информации Госпродпотребслужбы в Сумской области закуплено 900 тонн средств защиты растений, в том числе 750 тонн гербицидов.

Для проведения комплекса весенне-полевых работ подготовлено 4 268 трактора, 913 тяжелых дисковых борон, 1928 посевных агрегатов, завершена подготовка культиваторов. Сейчас накоплены 9800 тонн дизельного топлива и 2100 тонн бензина. Этот процесс продолжается.

Согласно оперативным данным, вся посевная площадь в 2017 году составит 1 122 500 га, из которых зерновые – 641 600 га, в том числе озимые зерновые – 207 200 га.