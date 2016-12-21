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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:47200

На Сумщине собираются засеять больше миллиона гектар земли

По оперативным данным, вся посевная площадь в 2017 году составит 1 122 500 га, из которых зерновые - 641 600 га.

Хозяйствами области завершается работа по приобретению семян сельскохозяйственных культур. Из необходимых 56 700 тонн питательных веществ минеральных удобрений, в наличии – 42 500 тонн (75% от потребности). По оперативной информации Госпродпотребслужбы в Сумской области закуплено 900 тонн средств защиты растений, в том числе 750 тонн гербицидов.

Для проведения комплекса весенне-полевых работ подготовлено 4 268 трактора, 913 тяжелых дисковых борон, 1928 посевных агрегатов, завершена подготовка культиваторов. Сейчас накоплены 9800 тонн дизельного топлива и 2100 тонн бензина. Этот процесс продолжается.

Согласно оперативным данным, вся посевная площадь в 2017 году составит 1 122 500 га, из которых зерновые – 641 600 га, в том числе озимые зерновые – 207 200 га.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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