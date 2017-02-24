В Сумах на Химгородке четвертый день из кранов течет ржавая вода Городские службы не реагируют на заявки, начав уже праздновать 8 марта.

Об этом на своей странице в фейсбуке написал сумчанин Александр Фесенко.

«Вот такая "красота" течет из крана с 4 марта...

Olexandr Lisenko, Анатолий Сагач, Hryhoriy Yaremenko подскажите, это нормальное состояние воды из крана в городе Сумы?

Улица Водная, Химгородок, Пришибской водозабор.

PS: Аварийная служба КП «Горводоканал»: "А что, я тоже живу на Химике - у меня все нормально. Какая-то беда, будем заниматься после праздников. Не нравится - звоните главному инженеру 700-181» (это телефон секретаря, и трубку там не взяли).

P.S.2 Служба Сумского горсовета 1580: "В водоканал звонили? И что? Ну, я тоже на Химике, хорошая вода. Праздники. Потом будем думать. Заявку приняли", - написал сумчанин.