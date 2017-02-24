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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:12161

ПФК «Сумы» сыграл вничью с запорожцами

Контрольный матч между ПФК «Сумы» и запорожским «Металлургом» состоялся 6 марта.

Команды сошлись на искусственном газоне стадиона ФЦ «Барса». Первый тайм встречи завершился сухой ничьей, на шестидесятом минуте с пенальти отличился сумчанин Недоля, на последней гости сравняли счет – 1:1.

ПФК «Сумы» - ФК "Металлург" Запорожье - 1:1

Голы: Недоля 60 '(пен.) - Радомский 90'

ПФК «Сумы»: Штанько, Жук, Захарченко, Иванов, Стеценко, Сичкарук, Захаревич, Крапивный, Гаврась, Недоля, Душин

На замену выходили: Литвиненко, Шимко, Лойко, Луговой, Комлев, Жариков, Кабанюк, Игнатенко, Анцибор

Комментарий

Анатолий Бессмертный, главный тренер ПФК "Сумы":

- То, что мы сегодня увидели, у команды очень много проблем и многие игроки не соответствуют уровню Первой лиги. С некоторыми придется прощаться. Приезжают новые футболисты, но с ними тоже нужно работать, на это мало времени, все в разном физическом состоянии, даже те, что приезжают - имена есть, но как игроки они еще «сыроваты». За три дня команда не создается, у нас мало времени, 11 марта договорились сыграть с краматорским «Авангардом». Посмотрим, что оно будет.

Спорт ПФК «Сумы» Футбол

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