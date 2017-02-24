ПФК «Сумы» сыграл вничью с запорожцами

Анатолий Бессмертный, главный тренер ПФК "Сумы":

- То, что мы сегодня увидели, у команды очень много проблем и многие игроки не соответствуют уровню Первой лиги. С некоторыми придется прощаться. Приезжают новые футболисты, но с ними тоже нужно работать, на это мало времени, все в разном физическом состоянии, даже те, что приезжают - имена есть, но как игроки они еще «сыроваты». За три дня команда не создается, у нас мало времени, 11 марта договорились сыграть с краматорским «Авангардом». Посмотрим, что оно будет.