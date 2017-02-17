Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:5091

На Сумщине поймали подполковника полиции на взятке в 1500 долларов

Прокуратурой Сумской области совместно с Управлением Службы безопасности Украины в Сумской области в рамках уголовного производства задокументирован факт вымогательства начальником сектора логистики и материально-технического обеспечения Шосткинского отдела полиции неправомерной выгоды от физического лица за решение вопроса о закрытии уголовного производства.

Сегодня, 7 марта, полицейского, который имеет специальное звание подполковник, задержали непосредственно после получения им 1500 долларов США. В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия, решается вопрос об уведомлении ему о подозрении по ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.

Справка: санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

Право Взятка

По тематике

01.03.2017 10:35

Молдаванин предлагал сумскому пограничнику взятку

Сегодня ночью военнослужащие отдела «Сопычь» Сумского отряда в рамках проведения акции «Свободные от коррупции» зафиксировали очередную попытку втягивания пограничников в...

Сына начальника Сумской таможни задержали на взятке
28.02.2017 16:40

Сына начальника Сумской таможни задержали на взятке

Как стало известно «Данкору», задержанный 23 февраля на таможенном посту «Угринов» старший инспектор Львовской таможни - это сын начальника Сумской...

На Сумщине на взятке в 12 тысяч задержан инспектор пограничной службы
27.02.2017 08:13

На Сумщине на взятке в 12 тысяч задержан инспектор пограничной службы

26 февраля сотрудниками внутренней и собственной безопасности Госпогранслужбы совместно с военной прокуратурой и сотрудниками Национальной полиции был задержан старший инспектор...

20.02.2017 08:05

Пассажир поезда «Москва - Кишинев» предлагал сумскому пограничнику взятку

В пункте контроля для железнодорожного сообщения «Хутор-Михайловский» россиянин предлагал пограничнику взятку....

17.02.2017 17:10

Сумской пограничник отказался от взятки

За не составление админматериалов за нарушение режима в пункте пропуска «Бачевск» молдаванин предлагал пограничнику взятку....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.