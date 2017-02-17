На Сумщине поймали подполковника полиции на взятке в 1500 долларов

Сегодня, 7 марта, полицейского, который имеет специальное звание подполковник, задержали непосредственно после получения им 1500 долларов США. В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия, решается вопрос об уведомлении ему о подозрении по ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.
Справка: санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.
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