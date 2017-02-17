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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 17:32281

Олег Гусев может перейти в Бундеслигу

Бывший полузащитник «Динамо», воспитанник сумского футбола Олег Гусев продолжает искать себе новый клуб.

Агент игрока Вадим Шаблий ранее признавался, что его клиент ведет переговоры с клубами из Америки и Азии, но дело приняло новый поворот. Сейчас в подписании Гусева заинтересован немецкий «Айнтрахт», который согласовывает с игроком и агентом условия потенциального перехода, сообщает сайт Sportanalytic.com.

Как известно, Олег является свободным агентом, поэтому может присоединиться к новой команде в любой момент.

Спорт Олег Гусев Футбол

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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