Олег Гусев может перейти в Бундеслигу Бывший полузащитник «Динамо», воспитанник сумского футбола Олег Гусев продолжает искать себе новый клуб.

Агент игрока Вадим Шаблий ранее признавался, что его клиент ведет переговоры с клубами из Америки и Азии, но дело приняло новый поворот. Сейчас в подписании Гусева заинтересован немецкий «Айнтрахт», который согласовывает с игроком и агентом условия потенциального перехода, сообщает сайт Sportanalytic.com.

Как известно, Олег является свободным агентом, поэтому может присоединиться к новой команде в любой момент.