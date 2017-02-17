Олег Гусев может перейти в Бундеслигу

Агент игрока Вадим Шаблий ранее признавался, что его клиент ведет переговоры с клубами из Америки и Азии, но дело приняло новый поворот. Сейчас в подписании Гусева заинтересован немецкий «Айнтрахт», который согласовывает с игроком и агентом условия потенциального перехода, сообщает сайт Sportanalytic.com.
Как известно, Олег является свободным агентом, поэтому может присоединиться к новой команде в любой момент.
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