Сумщина будет углублять экономические связи с Германией 6 марта Сумы посетил председателем правления Немецко-Украинского промышленно-торговой палаты Александер Маркус.

Во время встречи в Сумской облгосадминистрации Александер Маркус отметил, что задача Немецко-Украинской промышленно-торговой палаты - раскрыть весь потенциал экономического сотрудничества двух стран. Максимальное сотрудничество, а также самоуправление украинского-германских экономических отношений и улучшение торговых отношений и инвестиций в обоих направлениях - ее главная миссия.

По его словам, экономика каждой страны развивается именно в регионах, поэтому было бы целесообразно строить сотрудничество на уровне территорий, ведь Германия - децентрализованная страна, в Украине также сейчас активно происходят децентрализационные процессы. Для максимального эффекта необходимо применять кластерный подход к развитию экономики. Для этого необходимо сфокусироваться на 2-3 секторах, которые являются наиболее перспективными и конкурентоспособными, убеждены собеседники.

В ходе обсуждения перспектив дальнейшего сотрудничества сумская сторона получила приглашение посетить с бизнес-миссией Германию, чтобы предметно пообщаться с представителями иностранных компаний.

По словам главы Сумской ОГА Николая Клочко, сейчас происходит оживление экономического сотрудничества Сумщины с Китаем, Азербайджаном, Македонией. Поездку же в Германию можно будет осуществить осенью.