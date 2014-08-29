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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 17:40271

Сумщина будет углублять экономические связи с Германией

6 марта Сумы посетил председателем правления Немецко-Украинского промышленно-торговой палаты Александер Маркус.

Во время встречи в Сумской облгосадминистрации Александер Маркус отметил, что задача Немецко-Украинской промышленно-торговой палаты - раскрыть весь потенциал экономического сотрудничества двух стран. Максимальное сотрудничество, а также самоуправление украинского-германских экономических отношений и улучшение торговых отношений и инвестиций в обоих направлениях - ее главная миссия.

По его словам, экономика каждой страны развивается именно в регионах, поэтому было бы целесообразно строить сотрудничество на уровне территорий, ведь Германия - децентрализованная страна, в Украине также сейчас активно происходят децентрализационные процессы. Для максимального эффекта необходимо применять кластерный подход к развитию экономики. Для этого необходимо сфокусироваться на 2-3 секторах, которые являются наиболее перспективными и конкурентоспособными, убеждены собеседники.

В ходе обсуждения перспектив дальнейшего сотрудничества сумская сторона получила приглашение посетить с бизнес-миссией Германию, чтобы предметно пообщаться с представителями иностранных компаний.

По словам главы Сумской ОГА Николая Клочко, сейчас происходит оживление экономического сотрудничества Сумщины с Китаем, Азербайджаном, Македонией. Поездку же в Германию можно будет осуществить осенью.

Экономика Германия

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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