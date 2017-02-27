В Сумах исполком без свидетелей ввел в действие итоги транспортного конкурса Сегодня, 7 марта, на информпортале Сумского горсовета появилось решение исполкома «О введении в действие решения конкурсного комитета по перевозке пассажиров на городских автобусных маршрутах общего пользования в г. Сумы».

Напомним, заседание исполкома 3 марта было сорвано дымовой шашкой, теперь же решение приняли в рабочем порядке, то есть без заседания, путем сбора минимума подписей членов исполкома.

Что интересно, решений исполком, принятых на заседании исполкома 3 марта, на сайте до сих пор нет.

Согласно документа, исполкома рекомендует городскому голове при заключении договоров с перевозчиками-победителями конкурса учесть следующие предложения:

- Пункт 2.3.14 проекта договора об организации перевозки пассажиров на городских автобусных маршрутах общего пользования в г. Суми выложить в следующей редакции:

«Обеспечить транспортные средства, используемые на маршруте видеонаблюдением и в обязательном порядке средствами GPS / GPRS, их постоянное подключение и работоспособность, а также обеспечить доступ Организатору к средствам GPS / GPRS для контроля в режиме он-лайн и предоставить Организатору возможность обеспечить всех желающих доступ к информации через сеть интернет в режиме он-лайн».

- Дополнить проект договора п. 2.3.27 следующего содержания:

«Обеспечить обновление подвижного состава, работающего по маршруту (-тах) на выигранном объекте в течение 3 (трех) лет в количестве 30% при коэффициенте срока эксплуатации от 3 до 5 лет, 50% при коэффициенте более 5 лет. Коэффициент определяется как средневзвешенная величина для автобусов, заявленные на конкурс на дату подачи документов, согласно приложению 2».

- Дополнить проект договора п. 2.3.28 следующего содержания:

«Обновление подвижного состава провести в следующей пропорции: при 30% обновлении: первый год - 10%, второй год - 10%, третий год - 10%; при 50% обновлении: первый год - 10%, второй год - 20%, третий год - 20%».

- По окончании действия договоров или в случае их досрочного расторжения с каким-либо причинам предусмотреть в условиях конкурса следующие требования: внедрение использования электронного билета на базе процессинговой системы Организатора; использования подвижного состава средней и большой пассажировместимости; введение расчета с перевозчиками на базе проделанной транспортной работы (в случае изменения законодательной базы).

Отделу транспорта, связи и телекоммуникационных услуг рекомендуют:

- Разработать Программу развития городского пассажирского транспорта в г.Сумы до 2020 года;

- Организовать проведение исследования мобильности и миграции жителей г. Сумы;

5.3.Внесты изменения в существующую транспортную схему г.Сумы с учетом проведенных исследований мобильности и миграции жителей;

5.4. При корректировке транспортной схемы предоставить приоритет коммунальному транспорту.

Тарифы пока остаются те же.