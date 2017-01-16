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Диана Ольшанская
Диана Ольшанская
Вчера 20:04273

В Сумах участников АТО и переселенцев бесплатно причесывают к 8 Марта

Сумской центр профессионально-технического образования Государственной службы занятости накануне 8 Марта начал акцию, в рамках которой участники АТО и переселенцы с Донбасса и Крыма, а также члены их семей, могут бесплатно воспользоваться услугами парикмахера и мастера маникюра.

Как сообщили в Областном центре занятости, этими услугами уже воспользовались почти 50 человек.

- Акция стартовала 6 марта и продлится до 11 марта этого года. Мы не ожидали, что она будет иметь такую широкую популярность среди мужчин и женщин. В будущем подобные акции будем практиковать чаще, - говорит директор центра профессионально-технического образования Государственной службы занятости Михаил Гузь.

По подсчетам специалистов Центра ПТО, до конца акции услугами парикмахера и мастера маникюра смогут воспользуются не менее 80 человек.

Общество АТО Переселенцы Центр занятости

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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