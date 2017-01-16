В Сумах участников АТО и переселенцев бесплатно причесывают к 8 Марта

Как сообщили в Областном центре занятости, этими услугами уже воспользовались почти 50 человек.
- Акция стартовала 6 марта и продлится до 11 марта этого года. Мы не ожидали, что она будет иметь такую широкую популярность среди мужчин и женщин. В будущем подобные акции будем практиковать чаще, - говорит директор центра профессионально-технического образования Государственной службы занятости Михаил Гузь.
По подсчетам специалистов Центра ПТО, до конца акции услугами парикмахера и мастера маникюра смогут воспользуются не менее 80 человек.
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