В Сумах участников АТО и переселенцев бесплатно причесывают к 8 Марта Сумской центр профессионально-технического образования Государственной службы занятости накануне 8 Марта начал акцию, в рамках которой участники АТО и переселенцы с Донбасса и Крыма, а также члены их семей, могут бесплатно воспользоваться услугами парикмахера и мастера маникюра.

Как сообщили в Областном центре занятости, этими услугами уже воспользовались почти 50 человек.

- Акция стартовала 6 марта и продлится до 11 марта этого года. Мы не ожидали, что она будет иметь такую широкую популярность среди мужчин и женщин. В будущем подобные акции будем практиковать чаще, - говорит директор центра профессионально-технического образования Государственной службы занятости Михаил Гузь.

По подсчетам специалистов Центра ПТО, до конца акции услугами парикмахера и мастера маникюра смогут воспользуются не менее 80 человек.