В Конотопе горел трамвай 7 марта в 16:09 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в Конотопе на перекрестке улиц Свободы и Прорезной произошло возгорание в трамвае.

Через 6 минут на место вызова прибыл дежурный караул 12-й Государственной пожарно-спасательной части. На тушение кроме 300 л воды пожарным пришлось использовать 20 л пенообразующего жидкости. Работники подразделения Национальной полиции временно перекрыли движение транспорта на перекрестке.

В 16:17 пожар был локализован, в 16:22 - ликвидирован. Всего на тушение было привлечено 9 человек личного состава и 2 единицы спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как было установлено, возгорание произошло во время движения трамвая КТМ-5 1983 г.в. Пассажиров сразу эвакуировали. Водитель выключил электропитание в 10 тыс. Вольт и вместе с кондуктором приступил к ликвидации пожара огнетушителем. Не остались в стороне водители маршрутных такси и других авто, которые проезжали рядом, на помощь прибежали даже обычные прохожие. Совместными усилиями гражданам удалось на начальной стадии предотвратить распространение огня на значительную площадь.

Пострадавших в результате пожара нет. Огнем уничтожено силовые и низковольтные провода, распределительную коробку, повреждено крышку моторного отсека трамвая.

По предварительным выводам специалистов, допустимая причина возгорания - короткое замыкание электропроводки.