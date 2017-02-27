В Сумах спасатели помогли пожилой женщине 8 марта в 4:41 в Службу спасения «101» г.Сумы поступило сообщение от работников Национальной полиции о необходимости открыть входную дверь в квартиру, в которой находилась пожилая женщина, которая нуждалась в помощи.

Как выяснилось, в милицию позвонили жители 14-этажного жилого дома №4 по ул.Горького. Утром людей обеспокоил шум и крики в соседской квартире. На место вызова прибыло отделение Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Поскольку двери в дом были бронированные, с помощью автолестницы командир отделения 2-й Государственной пожарно-спасательной части Сергей Щигло попал в окно 8-го этажа. В квартире он обнаружил женщину 1928 г.р., которая лежала на полу и не могла самостоятельно подняться. Спасатель открыл изнутри дверь и в квартиру попали полицейские и медработники, которые оказали ей необходимую помощь. В госпитализации пожилая женщина не нуждалась.

Для оказания помощи привлекались 2 человека личного состава и 1 единица спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.