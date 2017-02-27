На Сумщине пограничники задержали трех нелегальных мигрантов из Индии 6 марта поздно вечером в Великописаревском районе пограничники Сумского отряда задержали группу нелегальных мигрантов.

В ходе реализации полученной от оперативных сотрудников Госпогранслужбы Украины информации о возможном пребывании в районе одной из АЗС в населенном пункте Великая Писаревка группы неизвестных лиц азиатской внешности, группа реагирования от отдела «Великая Писаревка», которая немедленно прибыла на место, обнаружила и задержала 3-х граждан Индии.

Предварительно установлено, что иностранцы незаконно попали на территорию Украины вне установленных пунктов пропуска через российско-украинскую государственную границу.

Задержанные «путешественники» доставлены в пограничное подразделение для проведения фильтрационных мероприятий и составления всех необходимых административно-процессуальных документов. Продолжаются соответствующие мероприятия по установлению круга лиц, возможно причастных к нелегальному перемещению лиц через государственную границу Украины, сообщает пресс-служба Сумского погранотряда.