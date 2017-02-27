Вита Семеренко триумфально вернулась на трассу 8 марта в эстонском Отепя стартовал заключительный этап кубка IBU по биталону.

Главным событием стало возвращение в большой биатлон олимпийской чемпионки Виты Семеренко. Вита провела первый официальный старт после почти трехлетнего перерыва, вызванного сначала травмой спины, а затем – рождением сына Марка, сообщает сайт Федерации биатлона Украины.

Возвращение выпало на привычный для сумчанки первый этап эстафеты – Вита стала стартером нашего микста. И гонка стала призовой! На первом этапе Вита продемонстрировала главное: она не забыла, как работать на огневом рубеже. Да, пришлось использовать два запасных патрона, но скорострельность в условиях сильного ветра была на уровне. А то, что Семеренко чуть уступила на последнем круге – нормально, учитывая то, что Вита до этой гонки всего пару месяцев проходила нормальную подготовку. После первого этапа Украина была четвертой в десяти секундах после трио Германия-Швеция-Россия.

Дальше пришел черед Яны Бондарь удивлять болельщиков. И, надо сказать, что получилось это у нее более чем убедительно! Чистая лежка за 30 секунд плюс всего два запасных патрона в традиционно проблемной стойке – и всего за 37 секунд! При этом основные конкурентки были далеко не безгрешны. А учитывая скорость, которую Яна включила на последнем круге, первое место нашей команды после женской части микста было вполне логичным.

Не испортил каши и сумчанин Андрей Доценко, который, пожалуй, впервые на международных стартах пробежал в такой именитой команде. Три запасных патрона на двух рубежах не помешали ему уйти после стойки, видя спину лидеров – немца Матиаса Дорфера и россиянина Игоря Малиновского. А на последнем круге Андрей догнал соперников, и все трое финишировали в пределах одной секунды. Именно эти команды и должны были разыгрывать пьедестал почета, поскольку идущие четвертыми норвежцы отставали на 50 секунд.

Но четвертый этап внес свои коррективы. И снова – стрельба. Два промаха уроженца Сумщины Руслана Ткаленко в лежке еще не были критическими: даже после них он отставал от отстрелявшегося чисто немца Давида Цобеля всего на 17 секунд. Но после того, как в стойке Руслан ушел на штрафной круг, шансов на победу уже не было. Более того, украинца на значительное расстояние обошел норвежец Фредрик Гьесбакк, а шансы на подиум наша команда сохранила лишь благодаря тому, что на штрафной круг вместе с Ткаленко ушел и россиянин Кирилл Стрельцов. Бороться на последнем круге было непросто – визуально казалось, что лыжи у соперника катили куда лучше. Но в пользу Руслана сыграл опыт и тактическая грамотность на финише: он не позволил Стрельцову занять более выгодную траекторию и в борьбе за бронзу обошел россиянина на полсекунды.

Сегодня восьмой этап Кубка IBU в Отепяя продолжится спринтом у мужчин.