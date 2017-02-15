Завотделения Ахтырской психбольницы отпустили под личное обязателсьтво Судом избрана мера пресечения в виде личного обязательства медицинскому работнику Сумской областной специализированной психиатрической больницы № 2, который подозревается в ненадлежащем исполнении обязанностей.

7 марта следственным судьей Заречного райсуда было удовлетворено ходатайство старшего следователя прокуратуры Сумской области - избрана мера пресечения в виде личного обязательства в отношении гражданина Б., который подозревается в совершении уголовного преступления по ч. 1 ст. 140 УК Украины (ненадлежащее исполнение медицинским работником профессиональных обязанностей, вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшее тяжкие последствия для больного), сообщает сайт Заречного райсуда г. Сумы.

На подозреваемого Б. положено следующие обязанности:

- прибывать к следователю, прокурору, суду с установленной периодичностью;

- не оставлять своего постоянного места проживания без разрешения следователя, прокурора, суда;

- воздерживаться от общения со свидетелями, потерпевшими по данному уголовному производству.

Следственный судья, заслушав участников судебного разбирательства, исследовав приложенные к ходатайству доказательства посчитал, что следователем прокуратуры доказано наличие обоснованного подозрения в совершении инкриминируемого уголовного преступления.

По мнению следственного судьи, доказанным является тот факт, что подозреваемый Б., используя свое служебное положение (статус руководителя в психиатрической больницы) и понимая неотвратимость и суровость наказания, попытается уклониться от следствия и суда, будет препятствовать установлению истины в уголовном производстве путем незаконного воздействия на свидетелей.

Данные риски дали следственному судье право считать, что именно мера пресечения в виде личного обязательства, обеспечит надлежащее поведение подозреваемого.

Срок действия постановления установлен до 4 мая 2017 года.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение пяти дней.

Информационно: гражданин Б., будучи врачом-терапевтом психиатрической больницы недобросовестно относился к своим профессиональным обязанностям. А именно проводил обследование и лечение больных не в полном объеме, в том числе недооценил состояние больных, неверно установил диагнозы, не назначил обследование и адекватное лечение. В дальнейшем, а именно в декабре 2016 года, больные граждане Г., Б., и К. умерли в отделении психиатрической больницы.