Завотделения Ахтырской психбольницы отпустили под личное обязателсьтво

7 марта следственным судьей Заречного райсуда было удовлетворено ходатайство старшего следователя прокуратуры Сумской области - избрана мера пресечения в виде личного обязательства в отношении гражданина Б., который подозревается в совершении уголовного преступления по ч. 1 ст. 140 УК Украины (ненадлежащее исполнение медицинским работником профессиональных обязанностей, вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшее тяжкие последствия для больного), сообщает сайт Заречного райсуда г. Сумы.
На подозреваемого Б. положено следующие обязанности:
- прибывать к следователю, прокурору, суду с установленной периодичностью;
- не оставлять своего постоянного места проживания без разрешения следователя, прокурора, суда;
- воздерживаться от общения со свидетелями, потерпевшими по данному уголовному производству.
Следственный судья, заслушав участников судебного разбирательства, исследовав приложенные к ходатайству доказательства посчитал, что следователем прокуратуры доказано наличие обоснованного подозрения в совершении инкриминируемого уголовного преступления.
По мнению следственного судьи, доказанным является тот факт, что подозреваемый Б., используя свое служебное положение (статус руководителя в психиатрической больницы) и понимая неотвратимость и суровость наказания, попытается уклониться от следствия и суда, будет препятствовать установлению истины в уголовном производстве путем незаконного воздействия на свидетелей.
Данные риски дали следственному судье право считать, что именно мера пресечения в виде личного обязательства, обеспечит надлежащее поведение подозреваемого.
Срок действия постановления установлен до 4 мая 2017 года.
Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение пяти дней.
Информационно: гражданин Б., будучи врачом-терапевтом психиатрической больницы недобросовестно относился к своим профессиональным обязанностям. А именно проводил обследование и лечение больных не в полном объеме, в том числе недооценил состояние больных, неверно установил диагнозы, не назначил обследование и адекватное лечение. В дальнейшем, а именно в декабре 2016 года, больные граждане Г., Б., и К. умерли в отделении психиатрической больницы.
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