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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах горела пятиэтажка

Во время ликвидации пожара в многоквартирном доме пожарные спасли двух человек.

8 марта в 8:28 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании в квартире 5-этажного жилого дома на ул. Горького в г. Сумы. Звонил сосед с 5-го этажа, который вышел на балкон своего дома и почувствовал запах дыма. На место происшествия было направлено отделение дежурных караулов 3-й и 1-й государственных пожарно-спасательных частей.

Уже через 5 минут пожарные прибыли на вызов. Они установили, что горение происходит в одном из жилых помещений 2-комнатной квартиры на 4-м этаже дома. При проведении разведки в задымленном помещении спасатели обнаружили хозяина квартиры 1961 н. и его брата, которых вывели в безопасное место на улицу. Владельца квартиры, получившего ожоги тела, бригада экстренной медицинской помощи доставила в Сумскую областную больницу.

Тушение осложняло захламленность помещения. Существовала угроза распространения пламени на всю квартиру. В 8:37 пожар был локализован, в 08:40 - ликвидирован. Всего на тушение привлекались 10 человек личного состава и 3 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Предполагаемая причина возгорания - нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации теплогенерирующих агрегатов и установок (электроплитки).

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