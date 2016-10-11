На Сумщине военный угрожал взорвать сельский клуб

Вечером в дежурную часть Кролевецкого отделения полиции поступил вызов от сельского головы одного из сел района. Мужчина сообщил правоохранителям, что в помещении сельского дома культуры нетрезвый 32-летний местный житель, который прибыл в село в краткосрочный отпуск, цепляется к посетителям и пугает предметом, похожим на гранату. На место вызова немедленно прибыла следственно-оперативная группа.
«В клубе правоохранителей встретили перепуганные посетители, которые указали на пьяного мужчину, который вел себя вызывающе, приставал к людям и громко ругался, - комментирует Олег Переход, начальник Кролевецкого отделения полиции. - Подойдя к нему, полицейские почувствовали сильный запах алкоголя и заподозрили, что тот находится в состоянии алкогольного опьянения и не может контролировать свои действия. Поэтому, чтобы он не нанес вреда себе или окружающим, правоохранители были вынуждены надеть ему наручники и провели внешний осмотр, в ходе которого обнаружили два предмета, внешне похожие на гранаты «Ф-1» и «РГД-5». Как выяснили полицейские, мужчина является военнослужащим и в настоящее время находится в краткосрочном отпуске».
Правоохранители доставили мужчину в медицинское учреждение, где он прошел медосмотр и сдал анализы на содержание алкоголя в крови. По результатам анализов в его крови обнаружили 2,6 промилле алкоголя.
Изъятые предметы уже направлены на экспертное исследование. А военнослужащему объявлено о подозрении в совершении преступления, подпадающего под квалификацию ст. 296 ч.4 Уголовного кодекса Украины «Хулиганские действия, совершенные с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений». Санкция статьи предусматривает до семи лет заключения. Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ведется следствие, сообщает отдел коммуникаций полиции Сумщины.
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