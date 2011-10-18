В Сумах пройдет День уличной музыки Сумы присоединились к международному творческому флешмобу.

20 мая в Сумах состоится День уличной музыки.

Что это? Это волонтерский проект, основанный как музыкальный флешмоб в 2007 году литовским музыкантом Андрюсом Мамонтовасом в Вильнюсе.

Ежегодно в третью субботу мая сотни исполнителей самых разнообразных музыкальных стилей собираются вместе в центре своего города, чтобы сыграть и спеть людям собственную музыку: простую и сложную, новую и старую, рок и фолк, хип-хоп и джаз, что угодно…

Участие в Днях уличной музыки может принять каждый, кто желает просто выйти на улицу и играть для друзей и прохожих, кто неравнодушен к музыкальным экспериментам, для кого музыка - это гораздо больше, чем просто фоновый саунд в проигрывателе.

Любители и виртуозы, академики и самоучки, начинающие и звезды, присоединяйтесь! Все, что нужно для участия - зарегистрироваться в соответствии с Правилами Дня уличной Музыки, пишут организаторы.