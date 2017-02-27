Сумчанин украл кусок ограждения на Воскресенской Патрульные по горячим следам задержали мужчину, который похитил элементы металлического ограждения.

Патрулируя улицу Воскресенскую, патрульные заметили мужчину, который тянул элемент металлического забора. Общаясь с полицейскими, гражданин нервничал и старался как можно быстрее уйти. Неподалеку лежал еще один элемент забора и металлическая труба.

Прохожий утверждал, что нашел указанные предметы, но стражи порядка заметили неподалеку отсутствие подобных элементов забора. После этого гражданин признался, что хотел сдать похищенное в металлолом.

Полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу.