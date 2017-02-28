Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:34225

Розничный акциз принес в бюджет Сум 17 миллионов

С начала 2017 года поступления от розничной торговли подакцизными товарами обогатили сумской бюджет на 17 миллионов гривен, что почти на 4 миллиона (30,1%) превышает показатель прошлого года.

В Государственной налоговой инспекции в г. Сумы информируют, что в этом году сумские водители уже не платят акцизный налог при приобретении топлива на АЗС. Вместо этого, с целью компенсации бюджетам средств от отмененного сбора, увеличены ставки «обычного» акцизного налога на топливо. Это произошло в соответствии с Законом Украины от 20.12.2016 г. № 1791-VIII, когда с 1 января был отменен акцизный налог для розничных реализаторов топлива и одновременно выросли ставки акцизного налога на топливо - на 12- 44% в зависимости от его вида.

И еще, с начала года представление отчетности по формам №№1-РА и 1-РТ отменено (Закон №1791-VIII). Теперь к предпринимателям не будут применяться штрафы за не предоставление, несвоевременное представление отчета или представление с недостоверными сведениями отчетов по формам №№1-РА и 1-РТ с даты возникновения обязательства по представлению такого отчета.

Что касается розничной торговли алкогольными напитками и табачными изделиями, то она может осуществляться субъектами хозяйствования всех форм собственности, в том числе их производителями, исключительно при наличии у них соответствующей лицензии.

Общество

Новости

В Сумах исполком без свидетелей ввел в действие итоги транспортного конкурса
07.03.2017 18:07
СБУ готова помочь полиции в расследовании блокировки железной дороги в Конотопе
Сегодня 17:27
Подрывнику с Металлургов диагностировали шизофрению
Сегодня 16:56
В Краснополье АТОшник гулял с гранатами в кармане
Сегодня 16:28
В Сумах на пожаре спасли девушку
Сегодня 16:21
На Сумщине супругов признали виновными в разбойном нападении
Сегодня 16:16
Интернет-мошенник обвел вокруг пальца жительницу Сумщины
Сегодня 15:47
На Сумщине полиция уничтожила полторы тонны самогонной браги
Сегодня 14:57
Сумчане заплатили почти 20 миллионов военного сбора
Сегодня 14:09
В Сумах стартовала Всеукраинская благотворительная акция «Сердце к сердцу»
Сегодня 13:30
Сумские патрульные обнаружили очередной автомобиль-двойник
Сегодня 12:56
В Сумах «Ланос» сбил мотоциклиста с пассажиркой
Сегодня 12:27
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Джеки» Пабло Ларраина (Чили, Франция, США, Гонконг, 2016)
«Джеки» Пабло Ларраина (Чили, Франция, США, Гонконг, 2016)
Кино Планета Кино
2D - 12:35 19:10
«SuperАлиби» Филиппа Лашо (Франция, 2017)
«SuperАлиби» Филиппа Лашо (Франция, 2017)
Кино Планета Кино
2D - 14:30 18:30 20:15 22:00 23:15
«Конг: Остров черепа» Джордана Вот-Робертса (США, Вьетнам, 2017)
«Конг: Остров черепа» Джордана Вот-Робертса (США, Вьетнам, 2017)
Кино Космос
14:45 – 40 грн. 18:50 – 50 грн. 21:00 – 50 грн.
«Голос монстра» Хуана Антонио Байоны (США, Испания, 2016)
«Голос монстра» Хуана Антонио Байоны (США, Испания, 2016)
Кино Планета Кино
2D - 10:00 15:00 16:15
«Золото» Стивена Гейгана (США, 2016)
«Золото» Стивена Гейгана (США, 2016)
Кино Планета Кино
2D - 10:15 16:50
«Логан» Джеймса Мэнголда (США, 2017)
«Логан» Джеймса Мэнголда (США, 2017)
Кино Дружба
12-10 - 40 грн. 21-10 - 50 грн.
«Инфоголик» Валентина Шпакова (Украина, 2017)
«Инфоголик» Валентина Шпакова (Украина, 2017)
Кино Космос
12:55 – 40 грн. 17:00 – 45 грн.
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.