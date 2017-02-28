Розничный акциз принес в бюджет Сум 17 миллионов С начала 2017 года поступления от розничной торговли подакцизными товарами обогатили сумской бюджет на 17 миллионов гривен, что почти на 4 миллиона (30,1%) превышает показатель прошлого года.

В Государственной налоговой инспекции в г. Сумы информируют, что в этом году сумские водители уже не платят акцизный налог при приобретении топлива на АЗС. Вместо этого, с целью компенсации бюджетам средств от отмененного сбора, увеличены ставки «обычного» акцизного налога на топливо. Это произошло в соответствии с Законом Украины от 20.12.2016 г. № 1791-VIII, когда с 1 января был отменен акцизный налог для розничных реализаторов топлива и одновременно выросли ставки акцизного налога на топливо - на 12- 44% в зависимости от его вида.

И еще, с начала года представление отчетности по формам №№1-РА и 1-РТ отменено (Закон №1791-VIII). Теперь к предпринимателям не будут применяться штрафы за не предоставление, несвоевременное представление отчета или представление с недостоверными сведениями отчетов по формам №№1-РА и 1-РТ с даты возникновения обязательства по представлению такого отчета.

Что касается розничной торговли алкогольными напитками и табачными изделиями, то она может осуществляться субъектами хозяйствования всех форм собственности, в том числе их производителями, исключительно при наличии у них соответствующей лицензии.