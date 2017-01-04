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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:2913

Сумские таможенники задержали товары на 60 тысяч

8 марта на таможенном посту «Конотоп» благодаря сотрудничеству работников Сумской таможни ГФС, пограничников и сотрудников УСБУ предупредили попытку недекларирования товаров почти 60 тыс. гривен.

Так, гражданин Украины вез поездом сообщением «Москва - Одесса» товары, задекларированные на сумму 20 тыс. грн. На самом деле по оценке экспертов общая стоимость товаров достигала около 80 тыс.

Таким образом, человек сознательно занизил стоимость товаров, в результате чего по данному факту главным государственным инспектором таможенного поста «Конотоп» Сумской таможни ГФС составлен протокол о нарушении таможенных правил по признакам правонарушения, предусмотренного статьей 472 Таможенного кодекса Украины «Недекларирование товаров, транспортных средств коммерческого назначения».

Право Таможня

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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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