Сумские таможенники задержали товары на 60 тысяч

Так, гражданин Украины вез поездом сообщением «Москва - Одесса» товары, задекларированные на сумму 20 тыс. грн. На самом деле по оценке экспертов общая стоимость товаров достигала около 80 тыс.
Таким образом, человек сознательно занизил стоимость товаров, в результате чего по данному факту главным государственным инспектором таможенного поста «Конотоп» Сумской таможни ГФС составлен протокол о нарушении таможенных правил по признакам правонарушения, предусмотренного статьей 472 Таможенного кодекса Украины «Недекларирование товаров, транспортных средств коммерческого назначения».
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